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В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Бистровичу и Дзагоеву

сегодня, 00:00

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал слухи об интересе нижегородского клуба к полузащитнику ЦСКА Кристияну Бистровичу и бывшему футболисту «армейцев» Алану Дзагоеву.

Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 13:34, ред.
Пари будет играть с тем,кого ему бомжи отдадут в аренду вместо михайлова
64w956upqxs7
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сегодня в 07:46
Алану пора завязывать с футболом, со своим слабым здоровьем
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:03
Всегда с уважением относился к Алану Дзагоеву и считаю его очень одарённым игроком, но который не смог полностью раскрыть свой талант полностью из-за травм.
Он давно уже закончил с футболом, считаю сыграть пару матчей, а потом лечится пол года, год это не карьера игрока, а уже инвалидность в футболе.
Так, что в НН решили культурно ответить отказом.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:37
Агенты усиленно распускают слухи о своих клиентах
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:33
Хорошие планы.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:13
Коллектив им нужен а не "звёзды"
Гость
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