В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Бистровичу и Дзагоеву

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал слухи об интересе нижегородского клуба к полузащитнику ЦСКА Кристияну Бистровичу и бывшему футболисту «армейцев» Алану Дзагоеву.
Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича.
Он давно уже закончил с футболом, считаю сыграть пару матчей, а потом лечится пол года, год это не карьера игрока, а уже инвалидность в футболе.
Так, что в НН решили культурно ответить отказом.
Он давно уже закончил с футболом, считаю сыграть пару матчей, а потом лечится пол года, год это не карьера игрока, а уже инвалидность в футболе.
Так, что в НН решили культурно ответить отказом.