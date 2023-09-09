В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Бистровичу и Дзагоеву

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал слухи об интересе нижегородского клуба к полузащитнику ЦСКА и бывшему футболисту «армейцев» .

Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича.