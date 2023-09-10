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Нагельсманн может возглавить сборную Германии

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galem72
galem72
сегодня в 12:23
Сомнительный кандидатура для сборки. Хотя 100% гарантированного варианта просто не существует. Ошибутся — будут пробовать нового. Однозначно не поддерживаю вариант ЛВГ.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:35
Почти полностью поддерживаю тебя! Но Хайнкес не подойдет он уже не потянет. Да и его триумф в Баварии был благодаря Фундаменту Луи Ван Гаала. Хайнкес приходил в Баварию до ЛВГ и результаты были плохие.
A.S.A
A.S.A ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 07:44
Да это ясное дело, я просто имел ввиду, что сборной нужен такой опытный, мудрый и авторитетный тренер, и Юпп был бы отличным вариантом....
salleeh
salleeh
сегодня в 00:45, ред.
О нет!!! Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала, а поддерживали Киммих и Горетцка. Мане и вовсе отозвался о Нагельсмане, как о расисте. Представляете себе, что будет твориться в сборной Германии? Или Нагельсман и вовсе не призовёт их в сборную и этому будет причина, низкая результативность «смугленких» немцев? В любом случае Нагельсман не тот человек, который должен собирать сборную Германии… Хотя вчера чудили все и смуглые и бледнолицые…)))
Palex
Palex ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:41
Хайнкесу 78 лет. Он даже по возрасту и здоровью не потянет эту работу.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:47
Это у всех случается. Но тренером будущего, в Германии- называют не каждого. Он гибкий тренер, что для немецкого специалиста большая редкость. Я не являюсь его фанатом, но искренне радуюсь за него, когда он побеждает. Есть в нем, определенная симпатия...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42
Вы знаете, возможно в отдельно взятых матчах он и изменяет своей манере игры,для достижения нужного результата, но на дистанции всё еще имеются пробуксовки...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Ну, как раз с Баварией в СК- он не играл в атакующей манере. Все-таки, Бавария... Зато, отлично помню, как весной, в первой игре ЛЧ против МС, Лейпциг, во 2-м тайме возил грозного соперника!!! Мне он очень нравится, его манера игры и умение читать соперника. Все-таки, дважды победить Тухеля- дорогого стоит!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
Да, он действительно хорошо показал себя в обоих Боруссиях, да и выпровил положение Лейпцига после Тедеско в прошлом сезоне. Соглашусь, для сборной еще сыроват(но опытнее Нагельсмана) и проблема его в том, что все его команды играют в атакующий футбол, и очень слабы в обороне, за что частенько и страдают ненужными потерями очков
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:01
Марко Розе- замечательный тренер!!! Но у него, имеется один, очень серьезный недостаток- он лучший друг шварца... Но, это конечно шутка. А если серьезно- о нем много пишут, много говорят как о тренере будущего!!! И действительно, своей работой, он доказывает свою тренерскую состоятельность! Мне тоже, хотелось бы увидеть его в сборной, хотя, вероятно, для сборной- он еще неготов...

Ну, и, как всегда- Удачи Арсеналу!!! Кстати, Зинченко вчера забил за сборную!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:52
Доброй ночи,Виктор! Да это ясное дело, он и в Баварию то возвращался когда говорил, что на время, что бы помочь команде, и ушел на победной ноте, с тех пор наслаждается жизнью пенсионера...но сборной нужен кто то похожий на Юппа...а вообще мне хотелось бы прсмотреть на работу Марко Розе
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:24
Приветствую, Саркис!
Хайкенс не возглавит сборную. Он давно обещал жене, что на пенсии- будет только с семьёй.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:20
Не скажу, что Нагельсман плохой тренер, но как мне кажется, он не готов к такой ответственной работе, тут все же опыт требуется и авторитет, а у Юлиана еще и очень сложный характер.... лично я считаю Юлиана талантливым тренером, но не для сборной!
Лично мне интересно было бы посмотреть на работу опытнейшего Юпп Хайкенса! Да, дед давно не тренеровал, но думаю он не забросил футбол и в курсе всех дел. Сборной нужен кто то такого калибра, мое мнение таково...
Еще из свободных тренеров есть к примеру Оливер Гласнер, который отлично работал в Айнтрахте, есть Ральф Хазенхюттль, оба тренера отлично знают немецкий футбол, но думаю их и рассматривать не станут
Capral
Capral
вчера в 22:16, ред.
Вот последние новости немецкой печати. Трио возможных кандидатов: Феллер, Вагнер и Вольф. О Нагеле- ничего не сказано.

Эти люди будут готовить команду к игре с Францией.
112910415
112910415
вчера в 21:27
молодой клубный тренер ...
не надо ему в сборную !
Capral
Capral
вчера в 21:14
Безработного и малоопытного Нагеля- сразу в сборную?! Не верю!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:35
Флик в Дортмунд, а Нагельсман в сборную. Так нормально будет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:41
Да уж после такого поражения - только смена тренера!
gq42ydb9tuhw
gq42ydb9tuhw
вчера в 19:41
У Юлиана думаю получится, он знает там всё досконально
Гость
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