Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии.
По информации источника, специалист является фаворитом на должность рулевого национальной команды.
Ранее стало известно об увольнении Ханса-Дитера Флика.
Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может возглавить сборную Германии.
По информации источника, специалист является фаворитом на должность рулевого национальной команды.
Ранее стало известно об увольнении Ханса-Дитера Флика.
Лично мне интересно было бы посмотреть на работу опытнейшего Юпп Хайкенса! Да, дед давно не тренеровал, но думаю он не забросил футбол и в курсе всех дел. Сборной нужен кто то такого калибра, мое мнение таково...
Еще из свободных тренеров есть к примеру Оливер Гласнер, который отлично работал в Айнтрахте, есть Ральф Хазенхюттль, оба тренера отлично знают немецкий футбол, но думаю их и рассматривать не станут
Лично мне интересно было бы посмотреть на работу опытнейшего Юпп Хайкенса! Да, дед давно не тренеровал, но думаю он не забросил футбол и в курсе всех дел. Сборной нужен кто то такого калибра, мое мнение таково...
Еще из свободных тренеров есть к примеру Оливер Гласнер, который отлично работал в Айнтрахте, есть Ральф Хазенхюттль, оба тренера отлично знают немецкий футбол, но думаю их и рассматривать не станут