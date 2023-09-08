Сегодня станет известно, возглавит ли Рауль «Вильярреал»

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вчера, 10:45

Сегодня пройдёт решающий раунд переговоров между «Вильярреалом» и главным тренером «РМ Кастилья» .

Напомним, 5 сентября был отправлен в отставку испанский специалист Кике Сетьен. «Вильярреал» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.