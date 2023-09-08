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Сегодня станет известно, возглавит ли Рауль «Вильярреал»

вчера, 10:45

Сегодня пройдёт решающий раунд переговоров между «Вильярреалом» и главным тренером «РМ Кастилья» Раулем Гонсалесом.

Напомним, 5 сентября был отправлен в отставку испанский специалист Кике Сетьен. «Вильярреал» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

Рауль работает в молодёжных командах «Реала» с 2018 года. 46-летний испанец привёл мадридскую команду до 19 лет к победе в Юношеской лиге УЕФА 2019/2020.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:55
Уж очень хочется верить что у него всё получится и в тренерской карьере.
Классный был футболист и как человек хороший 👍. Пусть у него всё получится !
Гость
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