Сафонов высказался о возможном трансфере в другой клуб из России

Вратарь «Краснодара» высказался о возможном переходе в другой российский клуб.

Не было никогда желания поиграть в Европе? Думаю, что это было тогда, когда я поехал за младший год, 2000-й, на турнир в Италию. Мы выиграли его. После этого турнира, возможно, заинтересовались. Не знаю. Но тогда, на тот момент, ко мне никто не подошел и не сказал: «Хочешь ли ехать?» Такого разговора не было.

Думаю, это не то, что нужно было клубу. Воспитывать своих ребят и потом, перед тем как попасть в основную команду, их просто продать. Явно не эта цель у клуба была, поэтому я даже не удивлен, что все так получилось. Я даже не знаю, было ли это предложение. Я его не видел.

Перейду ли в российский клуб? Думаю, это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов евро, они, «Краснодар», сами скажут: «Иди». В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично, по крайней мере. Если тебя сильно хочет какой-то клуб, он предлагает завышенную стоимость, и в клубе, в котором ты находишься, думают: «Ну, так-то можно и продать».