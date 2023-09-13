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Сафонов высказался о возможном трансфере в другой клуб из России

вчера, 17:13

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в другой российский клуб.

Не было никогда желания поиграть в Европе? Думаю, что это было тогда, когда я поехал за младший год, 2000-й, на турнир в Италию. Мы выиграли его. После этого турнира, возможно, заинтересовались. Не знаю. Но тогда, на тот момент, ко мне никто не подошел и не сказал: «Хочешь ли ехать?» Такого разговора не было.

Думаю, это не то, что нужно было клубу. Воспитывать своих ребят и потом, перед тем как попасть в основную команду, их просто продать. Явно не эта цель у клуба была, поэтому я даже не удивлен, что все так получилось. Я даже не знаю, было ли это предложение. Я его не видел.

Перейду ли в российский клуб? Думаю, это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов евро, они, «Краснодар», сами скажут: «Иди». В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично, по крайней мере. Если тебя сильно хочет какой-то клуб, он предлагает завышенную стоимость, и в клубе, в котором ты находишься, думают: «Ну, так-то можно и продать».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Видимо этот парень от излишнего самомнения повредился умом.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:25
Александр Медведев срочно созвал совет акционеров Зенита.
А.И. Медведев: "Сафонов хочет к нам, но цена 50 миллионов евро... какие будут мнения?".
112910415
112910415
вчера в 19:23
похоже на аккуратный намёк
nubom
nubom
вчера в 19:15
Одна беда, после такого контракта играть лучше не станешь...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:55
Намек нашим клубам-толстосумам, любой каприз за ваши деньги
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:06, ред.
в РПЛ тебя могут купить лямов за 15-20, а за бугор от силы 10-12 так что играть тебе в Краснодаре до окончания карьеры
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:35, ред.
Так-то Матвей базу выдал, вопрос цены, какой бы ты ни был любимый игрок, если за тебя дают 50 лямов, которые очень нужны клубу, то тебя ногами выпинают) И твою преданность не оценят от слов вообще.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:32
Ловко он себя оценил в 50 лямов !)))
Паренёк с чувством юмора !)
Гость
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