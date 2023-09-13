Битело сегодня должен прилететь в Россию для завершения перехода в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Битело близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро.
По информации источника, «бело-голубые» внесут оплату за трансфер несколькими частями до конца года, что поможет улучшить финансовое положение бразильского клуба.
Ожидается, что хавбек 13 сентября прибудет в Россию для прохождения медосмотра. Трансфер должен быть оформлен к 14 сентября. Всё близится к тому, что соглашение будет достигнуто уже сегодня.
Последние годы Гремио играл отвратительно, что и привело в понижении в классе.
Хорошее или плохое приобретение Динамо могут делать только люди не разбирающиеся в футболе, южноамериканский рынок это как говорится "кот в мешке", а если ещё и игрок, которого даже в юношеские сборные никогда не вызывали, так вообще пока говорить не о чём.
Посмотрим, что это за фрукт.
Последние годы Гремио играл отвратительно, что и привело в понижении в классе.
Хорошее или плохое приобретение Динамо могут делать только люди не разбирающиеся в футболе, южноамериканский рынок это как говорится "кот в мешке", а если ещё и игрок, которого даже в юношеские сборные никогда не вызывали, так вообще пока говорить не о чём.
Посмотрим, что это за фрукт.
Хочется верить, что Битело хорошо себя проявит и поможет Динамо.
Хочется верить, что Битело хорошо себя проявит и поможет Динамо.