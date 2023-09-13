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Битело сегодня должен прилететь в Россию для завершения перехода в «Динамо»

вчера, 15:19

Полузащитник «Гремио» Битело близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро.

По информации источника, «бело-голубые» внесут оплату за трансфер несколькими частями до конца года, что поможет улучшить финансовое положение бразильского клуба.

Ожидается, что хавбек 13 сентября прибудет в Россию для прохождения медосмотра. Трансфер должен быть оформлен к 14 сентября. Всё близится к тому, что соглашение будет достигнуто уже сегодня.

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Все комментарии
Иоганн
Иоганн
сегодня в 02:04
Собственно, что-то сказать о том, плох игрок или хорош, можно лишь после просмотра его игры, причем не в одной игре, а в нескольких. Не будем также сбрасывать со счетов субъективные и объективные факторы - немало случаев, когда игроки, прекрасно игравшие в одном клубе, ничего не показывали в другом. Мы все время говорим: хороший игрок, плохой игрок, часто забывая, что играет он не один, вообще-то, да и тренер должен не только же зарплату получать! Зачем Битело Личке и "Динамо" - скоро узнаем, если игрок перейдет-таки...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:36
Когда прилетит и когда сделают официальное заявление,тогда можно будет поздравить Динамо с хорошим приобретением.
Валерий Монаков
Валерий Монаков ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:00
Гремио занимает сейчас 3 место в высшей лиги Бразилии,а Битело играет в олмпийской сборной Бразилии.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:36
Пусть решает главный тренер Динамо. Это его приоритеты. На мой субъективный взгляд, я бы избавлся от Макарова и Гурулёва , и приобрёл одного чистого форварда. Смолов уже не тот, да и скорость уже не та . Но пусть ещё поиграет, он точно ещё может год - два быть полезен для команды, как на поле так и в раздевалке. Это моё субъективное мнение, хотя я не болельщик Динамо, это просто взгляд со стороны. Ну и совсем забыл про защиту, где тоже нужно усиление, уж больно чересчур много команда такая как Динамо позволяет пропускать от всех, независимо от класса соперников. Ну вот как-то так, если вам действительно было интересно моё мнение. Спасибо за вопрос.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:17
Какие ещё приобретения нужны клубу?
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:12
Завтра Тюкавин забьет.
Храневец
Храневец
вчера в 17:33
Ждем и надеемся !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:16
Гремио в этом сезоне после возвращения в бразильскую элиту выступает очень неплохо, занимая третье место. А Битело - один из лучших игроков в команде по многим показателям. Это и общее количество передач, и точные передачи на чужой половине и на чужой трети, и количество выигранных единоборств, и заработанные на себе фолы, и передач под удар, и количество ударов, и обводки, и заблокированные удары, и перехваты, и отборы. По многим из этих показателей Битело лучший, по некоторым второй-третий в команде. Непосредственно голевых действий может и не много (4 + 1 в 19 матчах), но играет от в центре поля, не в самой забивной позиции. Так что, я думаю, приобретение в лице этого бразильца у Динамо должно быть успешным. Но конечно, подводных течений всегда много - адаптация, акклиматизация, сыгранность, молодость и т.п.
Хочется верить, что Битело хорошо себя проявит и поможет Динамо.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:47
Битело неизвестный пассажир, который выступает за Гремио только, что вернувшийся в высший дивизион чемпионата Бразилии.
Последние годы Гремио играл отвратительно, что и привело в понижении в классе.
Хорошее или плохое приобретение Динамо могут делать только люди не разбирающиеся в футболе, южноамериканский рынок это как говорится "кот в мешке", а если ещё и игрок, которого даже в юношеские сборные никогда не вызывали, так вообще пока говорить не о чём.
Посмотрим, что это за фрукт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:28
Думаю неплохое приобретение для Динамо. В любом случае пожелаю ему только Удачи.
Гость
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