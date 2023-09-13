Битело сегодня должен прилететь в Россию для завершения перехода в «Динамо»

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вчера, 15:19

Полузащитник «Гремио» близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро.

По информации источника, «бело-голубые» внесут оплату за трансфер несколькими частями до конца года, что поможет улучшить финансовое положение бразильского клуба.

Ожидается, что хавбек 13 сентября прибудет в Россию для прохождения медосмотра. Трансфер должен быть оформлен к 14 сентября. Всё близится к тому, что соглашение будет достигнуто уже сегодня.