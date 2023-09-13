«Сочи» ведёт переговоры по Гайчу и Сулейманову

«Сочи» согласовал переход эквадорского нападающего Алехандро Кабесы, но во время прохождения медосмотра у игрока были обнаружены проблемы со здоровьем из-за недавней травмы.
По этой причине южане в данный момент раздумывают над необходимостью перехода футболиста и параллельно начали переговоры о трансфере Тимура Сулейманова из «Пари НН» и аренде Адольфо Гайча у ЦСКА.
«Сочи» после 7 туров занимает 12-е место в РПЛ.
В ближайшие несколько часов аргентинец должен отправиться в Турцию», – сообщил журналист Фабио Алейшо.
В ближайшие несколько часов аргентинец должен отправиться в Турцию», – сообщил журналист Фабио Алейшо.