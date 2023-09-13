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«Сочи» ведёт переговоры по Гайчу и Сулейманову

вчера, 16:30

«Сочи» согласовал переход эквадорского нападающего Алехандро Кабесы, но во время прохождения медосмотра у игрока были обнаружены проблемы со здоровьем из-за недавней травмы.

По этой причине южане в данный момент раздумывают над необходимостью перехода футболиста и параллельно начали переговоры о трансфере Тимура Сулейманова из «Пари НН» и аренде Адольфо Гайча у ЦСКА.

«Сочи» после 7 туров занимает 12-е место в РПЛ.

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Все комментарии
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:48
Наконец то. Может быть там найдет себя.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:26
«Адольфо Гайч будет играть за «Ризеспор». Команда занимает пятое место в чемпионате Турции.

В ближайшие несколько часов аргентинец должен отправиться в Турцию», – сообщил журналист Фабио Алейшо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:13
То никому не нужен, то нарасхват. А в итоге в ЦСКА останется.
протон
протон
вчера в 17:58
Надо Макарчука в ЦСКА, Гайча и Кучаева в Сочи в аренду.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:40
По Гаичу вроде бы уже почти договорились с Сивасспором.
протон
протон
вчера в 16:37
Пусть рассмотрят более мощный вариант с покупкой Зе…
Гость
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