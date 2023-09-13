«Сочи» ведёт переговоры по Гайчу и Сулейманову

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вчера, 16:30

«Сочи» согласовал переход эквадорского нападающего Алехандро Кабесы, но во время прохождения медосмотра у игрока были обнаружены проблемы со здоровьем из-за недавней травмы.

По этой причине южане в данный момент раздумывают над необходимостью перехода футболиста и параллельно начали переговоры о трансфере из «Пари НН» и аренде у ЦСКА .