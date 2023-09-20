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Сульшер рассказал, какого игрока хотел пригласить в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:29

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что клуб планировал подписать полузащитника Джуда Беллингема, который сейчас играет за «Реал».

Мы очень хотели привести Беллингема в «Манчестер Юнайтед» — он был одной из наших главных трансферных целей.

Джуд выбрал Дортмунд, я уважаю его решение.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Наоборот, Санчо был тем игроком, приход которого в ожиданиях "С ним АПЛ точно наш!". Хайпа вокруг него было в разы больше чем у Беллингема сейчас - можно смело чекнуть весь контент в любых сетях. Наоборот, в с смысле, в сравнении с Магуаером
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:44
ну и загнулся бы он там
молодчина что не поехал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:30
Прям как Венгер, который всех хотел купить)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:48
Повезло Джуду, мог бы попасть в клуб, который перемалывает игроков.

Могу напомнить про тех игроков, которые до него были в топовой форме и весь мир был у их ног - Погба, Магвайер, Санчо (с оговорками, что мне он никогда не нравился) и т.п. После срока в МЮ все три стали посмещищами.
Гость
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