Сульшер рассказал, какого игрока хотел пригласить в «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что клуб планировал подписать полузащитника Джуда Беллингема, который сейчас играет за «Реал».
Мы очень хотели привести Беллингема в «Манчестер Юнайтед» — он был одной из наших главных трансферных целей.
Джуд выбрал Дортмунд, я уважаю его решение.
молодчина что не поехал
молодчина что не поехал
Могу напомнить про тех игроков, которые до него были в топовой форме и весь мир был у их ног - Погба, Магвайер, Санчо (с оговорками, что мне он никогда не нравился) и т.п. После срока в МЮ все три стали посмещищами.
Могу напомнить про тех игроков, которые до него были в топовой форме и весь мир был у их ног - Погба, Магвайер, Санчо (с оговорками, что мне он никогда не нравился) и т.п. После срока в МЮ все три стали посмещищами.