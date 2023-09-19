«Арсенал» хочет подписать вундеркинда «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джейми Бано-Гиттенс может продолжить карьеру в Англии.
В подписании футболиста заинтересован «Арсенал». «Канониры» считают, что игрок может выйти на такой же уровень, как и Джуд Беллингем.
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джейми Бано-Гиттенс может продолжить карьеру в Англии.
В подписании футболиста заинтересован «Арсенал». «Канониры» считают, что игрок может выйти на такой же уровень, как и Джуд Беллингем.
Пару дней назад, появились первые слухи о том, что Джейми интересен Арсеналу, ну и я стал более подробно искать инфу о нем, так вот выяснилось, что он родился в Лондоне, играл в молодежке Сити (а Артета легко может навести все справки о нем при необходимости) и после перебрался в Дортмунд, последовав примеру Санчо!
Джеймс правоногий игрок, но играет левого вингера, не могу скащать что у него хороший дриблинг и обводка, но он очень смелый на мяче! Думаю будет прибавлять и продолжит раскрываться, и такие факторы, как возвращение в Лондон, в команду в которой есть бывшие игроки Сити, плюс Артета, могут повлиять на трансфер в нашу пользу, вот только Боруссия продает своих "звездочек" за очень большие деньги, а у нас могут возникнуть проблемы с ФФП, т.к продаем мы очень плохо своих игроков и имеем отрицательный финансовый баланс.... и даже если Кронке выделит большие деньги на покупку игрока, нам нужно будет умно их распределять и делить на транши...
Пару дней назад, появились первые слухи о том, что Джейми интересен Арсеналу, ну и я стал более подробно искать инфу о нем, так вот выяснилось, что он родился в Лондоне, играл в молодежке Сити (а Артета легко может навести все справки о нем при необходимости) и после перебрался в Дортмунд, последовав примеру Санчо!
Джеймс правоногий игрок, но играет левого вингера, не могу скащать что у него хороший дриблинг и обводка, но он очень смелый на мяче! Думаю будет прибавлять и продолжит раскрываться, и такие факторы, как возвращение в Лондон, в команду в которой есть бывшие игроки Сити, плюс Артета, могут повлиять на трансфер в нашу пользу, вот только Боруссия продает своих "звездочек" за очень большие деньги, а у нас могут возникнуть проблемы с ФФП, т.к продаем мы очень плохо своих игроков и имеем отрицательный финансовый баланс.... и даже если Кронке выделит большие деньги на покупку игрока, нам нужно будет умно их распределять и делить на транши...