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«Арсенал» хочет подписать вундеркинда «Боруссии» Дортмунд

вчера, 17:56

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джейми Бано-Гиттенс может продолжить карьеру в Англии.

В подписании футболиста заинтересован «Арсенал». «Канониры» считают, что игрок может выйти на такой же уровень, как и Джуд Беллингем.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:47
На такой же уровень он вряд-ли выйдет хотя бы потому,что они ровесники,а Джуд уже на космическом уровне играет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:50
Возможно этот футболист им не интересен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:54, ред.
Интересный игрок, впервые увидел его в одном из матчей Бундеслиги прошлого сезона, сейчас точно не вспомню против кого играла Боруссия, так вот Дортмундцы долго не могли забить, и вот на поле появляется пацан и сразу же забивает гол, проведя на поле меньше минуты, по итогу Боруссия одержала победу!

Пару дней назад, появились первые слухи о том, что Джейми интересен Арсеналу, ну и я стал более подробно искать инфу о нем, так вот выяснилось, что он родился в Лондоне, играл в молодежке Сити (а Артета легко может навести все справки о нем при необходимости) и после перебрался в Дортмунд, последовав примеру Санчо!

Джеймс правоногий игрок, но играет левого вингера, не могу скащать что у него хороший дриблинг и обводка, но он очень смелый на мяче! Думаю будет прибавлять и продолжит раскрываться, и такие факторы, как возвращение в Лондон, в команду в которой есть бывшие игроки Сити, плюс Артета, могут повлиять на трансфер в нашу пользу, вот только Боруссия продает своих "звездочек" за очень большие деньги, а у нас могут возникнуть проблемы с ФФП, т.к продаем мы очень плохо своих игроков и имеем отрицательный финансовый баланс.... и даже если Кронке выделит большие деньги на покупку игрока, нам нужно будет умно их распределять и делить на транши...
adekvat
adekvat
вчера в 19:25
Куда Бавария смотрит?
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:07
скорее
пока клубы РПЛ не включились в борьбу!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:12
"Боруссия" тогда его и не продаст дешевле Биллингема, а уж архистратега Эду, который вон вундеркинда Хавертца подписал, который по мячу попасть не может, и на 200 лямов сразу надо разводить.
Гость
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