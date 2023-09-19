«Арсенал» хочет подписать вундеркинда «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 17:56

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в Англии.

В подписании футболиста заинтересован «Арсенал». «Канониры» считают, что игрок может выйти на такой же уровень, как и Джуд Беллингем.