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Леви высказался о возможном возвращении Кейна в «Тоттенхэм»

вчера, 09:14

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниел Леви ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего «Баварии» Харри Кейна.

У нас есть опция обратного выкупа Кейна.

Хочу поблагодарить Харри за все, что он для нас сделал. Наши двери всегда открыты для него. Кейн — это важный член семьи «шпор», который навсегда вошел в историю клуба.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 19:47
Сколько лет мариновали топ игрока эх...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:56
А ему это возвращение надо?
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:31
Вам следует повнимательнее посмотреть на историю Тоттенхэма!
"Проклятия Кейна"? А может наоборот Кейн попал в "проклятую команду"?
В 21 веке у лондонцев всего один трофей "Кубок Английской футбольной лиги" 2008 год. А все серьёзные достижения Тоттенхэм связаны с далёким, очень далёким прошлым.
Кейн как мог старался снять проклятие с клуба, но даже его усилий не хватило это сделать. Он выводил команду в финал ЛЧ, дважды КАФ, поднял команду на второе место в АПЛ, но и он не всесильный.
"Проклятие Кейна" это чисто журналистский штамп, который ни на чём не основан.
Кейну давно надо было уходить в другую команду, которая реально может, что-нибудь выиграть.
Так, что никакого "проклятия Кейна" не существует, а есть "Кейн бестрофейник", но скорее всего это прозвище по окончанию этого сезона будет не актуальным.
А вот Тоттенхэм опять останется ни с чем, вот увидите. По окончанию сезона 0 трофеев.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Максим Дябелко (раскрыть)
вчера в 09:43
Здравствуйте. Правила - Начисление очков - https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=109
shlomo
shlomo
вчера в 09:33
Вы это.. вы того... а про "проклятие Кейна" уже забыли ... он ушел у шпор все налаживается.
Гость
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