Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниел Леви ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего «Баварии» Харри Кейна.
У нас есть опция обратного выкупа Кейна.
Хочу поблагодарить Харри за все, что он для нас сделал. Наши двери всегда открыты для него. Кейн — это важный член семьи «шпор», который навсегда вошел в историю клуба.
"Проклятия Кейна"? А может наоборот Кейн попал в "проклятую команду"?
В 21 веке у лондонцев всего один трофей "Кубок Английской футбольной лиги" 2008 год. А все серьёзные достижения Тоттенхэм связаны с далёким, очень далёким прошлым.
Кейн как мог старался снять проклятие с клуба, но даже его усилий не хватило это сделать. Он выводил команду в финал ЛЧ, дважды КАФ, поднял команду на второе место в АПЛ, но и он не всесильный.
"Проклятие Кейна" это чисто журналистский штамп, который ни на чём не основан.
Кейну давно надо было уходить в другую команду, которая реально может, что-нибудь выиграть.
Так, что никакого "проклятия Кейна" не существует, а есть "Кейн бестрофейник", но скорее всего это прозвище по окончанию этого сезона будет не актуальным.
А вот Тоттенхэм опять останется ни с чем, вот увидите. По окончанию сезона 0 трофеев.
"Проклятия Кейна"? А может наоборот Кейн попал в "проклятую команду"?
В 21 веке у лондонцев всего один трофей "Кубок Английской футбольной лиги" 2008 год. А все серьёзные достижения Тоттенхэм связаны с далёким, очень далёким прошлым.
Кейн как мог старался снять проклятие с клуба, но даже его усилий не хватило это сделать. Он выводил команду в финал ЛЧ, дважды КАФ, поднял команду на второе место в АПЛ, но и он не всесильный.
"Проклятие Кейна" это чисто журналистский штамп, который ни на чём не основан.
Кейну давно надо было уходить в другую команду, которая реально может, что-нибудь выиграть.
Так, что никакого "проклятия Кейна" не существует, а есть "Кейн бестрофейник", но скорее всего это прозвище по окончанию этого сезона будет не актуальным.
А вот Тоттенхэм опять останется ни с чем, вот увидите. По окончанию сезона 0 трофеев.