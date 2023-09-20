Леви высказался о возможном возвращении Кейна в «Тоттенхэм»

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб нападающего «Баварии» .

У нас есть опция обратного выкупа Кейна.

Хочу поблагодарить Харри за все, что он для нас сделал. Наши двери всегда открыты для него. Кейн — это важный член семьи «шпор», который навсегда вошел в историю клуба.