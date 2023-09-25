Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя»

Несколько футболистов ПСЖ могут подвергнуться санкциям.
После матча с «Марселем» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лайвен Курзава отпраздновали победу вместе с болельщиками парижан, в ходе чего допустили оскорбительные выкрики в адрес клуба-соперника во время исполнения песни.
По информации источника, дисциплинарный комитет рассмотрит эту ситуацию до заседания комиссии в среду, изучив видеоматериалы. В случае подтверждения фактов орган может дисквалифицировать футболистов или потребовать больше времени для анализа и расследования.
Совсем не понимаю людей, которые кричат оскорбительные вещи, затрагивающие родителей и семью им полностью незнакомых людей, это как-то супер низко.
Статистика Дембеле в ПСЖ:
0 голов
1 позорная кричалка
Совсем не понимаю людей, которые кричат оскорбительные вещи, затрагивающие родителей и семью им полностью незнакомых людей, это как-то супер низко.
Статистика Дембеле в ПСЖ:
0 голов
1 позорная кричалка