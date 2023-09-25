Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя»

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вчера, 15:20

Несколько футболистов ПСЖ могут подвергнуться санкциям.

После матча с «Марселем» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) , , и отпраздновали победу вместе с болельщиками парижан, в ходе чего допустили оскорбительные выкрики в адрес клуба-соперника во время исполнения песни.

По информации источника, дисциплинарный комитет рассмотрит эту ситуацию до заседания комиссии в среду, изучив видеоматериалы. В случае подтверждения фактов орган может дисквалифицировать футболистов или потребовать больше времени для анализа и расследования.