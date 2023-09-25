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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2023/2024

Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя»

вчера, 15:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Несколько футболистов ПСЖ могут подвергнуться санкциям.

После матча с «Марселем» в 6-м туре Лиги 1 (4:0) Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лайвен Курзава отпраздновали победу вместе с болельщиками парижан, в ходе чего допустили оскорбительные выкрики в адрес клуба-соперника во время исполнения песни.

По информации источника, дисциплинарный комитет рассмотрит эту ситуацию до заседания комиссии в среду, изучив видеоматериалы. В случае подтверждения фактов орган может дисквалифицировать футболистов или потребовать больше времени для анализа и расследования.

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протон
протон
вчера в 17:20
Я ещё понимаю если бы это кричал футболист, который прохавал с детства противостояние между ПСЖ и Марселем.
Совсем не понимаю людей, которые кричат оскорбительные вещи, затрагивающие родителей и семью им полностью незнакомых людей, это как-то супер низко.

Статистика Дембеле в ПСЖ:
0 голов
1 позорная кричалка
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:26
некрасиво так себя вести
Гость
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