Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно .

Пресс-служба РФС сообщает, что бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отрафован на 100 000 рублей и отстранён от любой футбольной деятельности сроком на один год условно.
Такое наказание Слуцкий получил за нелицеприятное высказывание в адрес журналиста, который задавал вопрос нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.
Интересно, а что же ведущего и "величайшего комментатора" с МатчТВ ни разу не отстранили и не оштрафовали за всякого рода высказывания?! Речь про Губерника, если что.
Интересно, а что же ведущего и "величайшего комментатора" с МатчТВ ни разу не отстранили и не оштрафовали за всякого рода высказывания?! Речь про Губерника, если что.