Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно .

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вчера, 19:11

Пресс-служба РФС сообщает, что бывший тренер «Рубина» отрафован на 100 000 рублей и отстранён от любой футбольной деятельности сроком на один год условно.

Такое наказание Слуцкий получил за нелицеприятное высказывание в адрес журналиста, который задавал вопрос нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.