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Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно

вчера, 19:11

Пресс-служба РФС сообщает, что бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отрафован на 100 000 рублей и отстранён от любой футбольной деятельности сроком на один год условно.

Такое наказание Слуцкий получил за нелицеприятное высказывание в адрес журналиста, который задавал вопрос нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.

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Слуцкий Леонид
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:02
с кем поведешься...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:50
Скорее всего, есть какие - то положения в каких-то правилах какого - то устава, на которые и опирался РФС, вынося такое решение. Даже уверен в этом. Там же тоже юристы работают, которые знают все законы от "а" до "я", и которые не будут придумывать наказание специально под Слуцкого.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:20
РФС наглеют нипадеццки
Agamaga...........
Agamaga........... ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:45
Что не поняли, да? Не смешно? Это Россия! 👆
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 04:34
После этого прыщавого «журналиста» щас каждый кому не лень будет устраивать подобные провокации, РФС ещё не раз пожалеет, что устроил эту котовасию
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:30
... а убогих - чревато (как видим).
ABir
ABir
вчера в 23:45
Чего-то Слуцкий пошёл во все тяжкие, не готов он оказалось быть невостребованным и ждать
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 22:21
Честно говоря я,пропустил что было сказано журналистом,или журналисту...а причём тут Артёмка.100 штук где он возьмёт,если не работает. Лёна всегда был не доволен судьёй Мешковым,я помню, а вот с журналистами..не припомню. Тут вот читаю комментарии, написал:2 Сутурмиеых...это космос 😆😆😆😆
de1-pier0
de1-pier0 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:17
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍
particular
particular
вчера в 21:46
Лёня вписался, ему и выписали...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:24
Мне просто СМЕШНО !!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Леонид Слуцкий оштрафован и отстранён от футбола на год условно .

Слуцкий, - "А нам всё равно " !))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:55, ред.
В переводе на футбольный расчёт это 2 Суторминых
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:26, ред.
Теперь РФС включён в судебную систему РФ?
nubom
nubom
вчера в 20:25
Я бы посоветовал Леониду Викторовичу любое интервью начинать с фразы: "Да пошли бы вы все...", что значительно затруднит идентификацию посланного...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:17
Журналисту 19 лет, а Слуцкий взрослый дядя...маленьких обижать нехорошо)....
lotsman
lotsman
вчера в 20:11
Значит журналисту можно, а Слуцкому нельзя, смерть.)
Futurista
Futurista
вчера в 20:08
Обычно пишут так..."Бывший тренер ЦСКА оштрафован и отстранён от футбола на год условно"...открываешь новость и читаешь кто конкретно)...
протон
протон
вчера в 19:53
А какое право РФС имеет штрафовать Слуцкого? Он же не работает сейчас ни в каком клубе, и вообще ни в какой организации под эгидой РФС. Любой футбольный блогер теперь "субъект футбола", который должен отчитываться перед РФС, так что ли? А если просто под пиво с друзьями футбол обсуждать, тоже можно 100к штрафа схлопотать?
sova147
sova147
вчера в 19:46
Нпдо лучше о футболе больше говорить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:45, ред.
Самому Дзюбе - 50 тыщ штрафа...
Его другу сказавшему про это - 100 тыщ штрафа...
Как то не логично....даже учитывая как Слуцкий назвал журналиста...
протон
протон
вчера в 19:43
Никогда не нравился Слуцкий-тренер, да и как человек, после истории с Шустиковым, тоже, но - за что штраф от РФС?! Да и вообще, причём тут шоу и чемпионат, если Слуцкий не тренирует.
Интересно, а что же ведущего и "величайшего комментатора" с МатчТВ ни разу не отстранили и не оштрафовали за всякого рода высказывания?! Речь про Губерника, если что.
adekvat
adekvat
вчера в 19:36
Два сапога пара Дзюба и Слуцкий, цирк уехал клоуны остались.
112910415
112910415
вчера в 19:32
сомнительное решение ... ерунда какая-то
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:28
Леонид, как падшая женщина Ги Де Мопассана. Все ниже и ниже. Пора остановится).
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:27
Это примерно 300 гамбургеров в Москве, практически год голодать Леониду. Лучше бы расстреляли.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:26
Началось гонение на ведьм. Журналист не футболист и не сотрудник РФС. Журналюга заявление написал? Почему не в правоохранительные органы? Я вижу здесь оскорбление одного гражданина другим гражданином, а не конфликт между двумя коллегами по РФС. Почему тогда РФС наказывает одну сторону без заявления другой? Почему такое жесткое наказание? Журналист мог вообще попросить публичное извинение у Слуцкого и/или согласие на большое интервью, он же журналист в конце концов. Мое мнение в том, что РФС засунули нос туда, где их полномочия всё
Guzhel
Guzhel
вчера в 19:23
Журналисты, уже футболом рулят, то зарема, то журналисты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:22
Так он матерное шоу теперь ведёт) Тоже мне наказали)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:21
А я думал за пародию на Дзюбу.. Хе..
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