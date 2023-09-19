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«Барселону» оштрафовали на 600 евро за нарушение графика строительных работ

вчера, 22:11

«Барселона» заплатит штраф в размере 600 евро за то, что дважды не соблюдала график строительных работ на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщил городской совет столицы Каталонии.

Источник пояснил, что «в прошлый четверг между полуночью и часом ночи была проведена проверка работ и обнаружена несанкционированная деятельность, в августе были также зафиксированы работы в нерабочее время, за что было выписано два штрафа в размере до 300 евро каждый».

Стадион «Камп Ноу» недавно был закрыт на реконструкцию. Каталонцы временно проводят игры на другой арене.

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Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:26
Новым кредитом попахивает)
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