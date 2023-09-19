«Осасуне» грозит наказание за оскорбления болельщиков в адрес Гринвуда

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вчера, 10:52

«Осасуна» может подвергнуться санкциям за поведение своих болельщиков.

Фанаты клуба в кричалках желали смерти новичку «Хетафе» во время очного поединка чемпионата Испании. Футболист впервые за долгое время вышел на поле.

Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасете осудил скандирования, но также указал на то, что должны быть рассмотрены и оскорбительные кричалки со стороны болельщиков «Хетафе» в адрес его команды.

По информации Daily Mail со ссылкой на The Athletic, Ла Лига начнёт юридический и дисциплинарный процесс по поводу выкриков в адрес футболиста.