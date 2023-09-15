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Слуцкий может обжаловать своё наказание за высказывание о журналисте

вчера, 09:35

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может обжаловать свое наказание за высказывание о журналисте.

Слуцкий сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС. Говорил в свою защиту, как он сам, так и его адвокат. Да, у него уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки, в апелляционном комитете РФС.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:18
За свою свободу надо бороться.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:24
Слуцкеру надо-то было всего лишь уметь держать себя в руках и не более того, но, видимо, не научился с детства, а теперь уж поздно переучиваться и придется расплачиваться за свое неумение. Как мне представляется, он вправе обжаловать штраф в общем порядке, т.е. в нормальную судебную систему, а не в какой-то апелляционный комитет третейского суда (если комитет по этике таковым является).
nubom
nubom
вчера в 13:20
Зная свой характер, Викторыч зря не вышел из комитета сборных команд РФС сразу же после перехода комитета по этике на хозрасчет...
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:31
Забавно, Слуцкий деньги на шоу зарабатывает, чтоб содержать стадион и свою детскую футбольную школу в Волгограде, а эти бездельники его штрафуют на 100 тысяч его, то есть отнимают деньги у детей.
Неплохо оказывается быть таким 19-летним 56ом. Все тебя любят и защищают. Короче, ни одного шанса перевоспитаться у данного сабжа нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:29
Слуцкий ненавидел арбитров, а теперь ещё и журналистов ненавидит. Какой-то злой стал этот бывший КВНщик...
FenixSL
FenixSL ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:28
а когда не наглые и беспардонные?
112910415
112910415
вчера в 10:58
свободу Юрию Деточкину !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:53
Комитету лишь бы наказть, до абсурда доходит.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:44
На одном из интернет-ресурсов прочитал, что Слуцкий является "членом комитета сборных команд РФС", т.е. получается, что он "субъект футбола" и попадает под юрисдикцию комитета по этике. Так что Слуцкий "попал".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:16
Он же экс-тренер....и высказал свое личное мнение...как частное лицо...которое может отличаться от мнения господина Стукалова....
Если Слуцкий не на балансе у РФС то почему его штрафуют??
Или он ещё получает коврижки в РФС??
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:14
Больше не о чем писать? Всё проблемы решены!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:00
Журналисты слишком стали наглые и безпардонные!!!
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