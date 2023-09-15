Слуцкий может обжаловать своё наказание за высказывание о журналисте

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что экс-тренер «Рубина» может обжаловать свое наказание за высказывание о журналисте.

Слуцкий сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС . Говорил в свою защиту, как он сам, так и его адвокат. Да, у него уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жесткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трех дней после получения на руки, в апелляционном комитете РФС .