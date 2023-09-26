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Экс-игрок «Челси»: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

вчера, 19:09

Бывший футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что национальной команде по силам одержать победу на чемпионате мира.

Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:14
Будем надеяться, что когда небудь так и будет. Талантливых ребят у нас очень много, главное чтоб они развивали свой потенциал.
Dauletbek
Dauletbek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:55
А так он сам не верит в это.
salleeh
salleeh
вчера в 22:48
Чувствуешь свою гениальность, требуй отдельную палату…
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:31
Он забыл, что сказал покойный Пеле?!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:42
И Смертин туда же! Что же за дурь они в РФС курят?
lotsman
lotsman
вчера в 21:03
Надо быть более разборчивым в напитках, не глотать всё, что булькает.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:32
Аргентинцы могут чемпионами мира по хоккею стать...если Месси будет за них играть)...
Loko57
Loko57
вчера в 19:59
Вероятность всегда есть))))))))))))
cska1948
cska1948
вчера в 19:49
В это сказку я верил в 60-70-е годы.
А теперь, скорее бразильцы станут чемпионами мира по хоккею, чем Россия по футболу.
112910415
112910415
вчера в 19:44
мы близки к успеху, как никогда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:35
Согласен со Смертиным. Россия станет ЧМ по футболу.
Завтра.
Capral
Capral
вчера в 19:35
Великолепный в прошлом футболист- не всегда умный человек в настоящем.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:29
Сборная России,скорей станет чемпионом мира по настольному футболу!
112910415
112910415
вчера в 19:25
вот и Смертина не уберегли ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:24, ред.
Нужно уточнять, что Смертин - один из директоров РФС (директор по международным отношениям), чтобы понятно было.

Т.е. он не как думает говорит, а как они там всей шоблой говорят, когда деньги осваивают)
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 19:21
Это старость...
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