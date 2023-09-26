Экс-игрок «Челси»: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

Бывший футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что национальной команде по силам одержать победу на чемпионате мира.
Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши.
А теперь, скорее бразильцы станут чемпионами мира по хоккею, чем Россия по футболу.
А теперь, скорее бразильцы станут чемпионами мира по хоккею, чем Россия по футболу.
Завтра.
Завтра.
Т.е. он не как думает говорит, а как они там всей шоблой говорят, когда деньги осваивают)
Т.е. он не как думает говорит, а как они там всей шоблой говорят, когда деньги осваивают)