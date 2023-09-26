Экс-игрок «Челси»: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

Бывший футболист «Челси» и сборной России считает, что национальной команде по силам одержать победу на чемпионате мира.

Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши.