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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Пиар-отдел сети пиццерий подшутил над текущей игрой «Челси»

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112910415
112910415
сегодня в 09:40
довольно смешно получилось
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 08:59
Нет уж, спасибо, как нибудь сам. Ломает играть по-честному, не так ли? Я не сторонник таких ставок, которые являются результатом сбоя сайта. Множество раз увидел как другие предупреждали администрацию о системном сбое. И здесь легко найти что-то подобное. Я просто не могу поверить, что сразу после моего 4:3 (81), через несколько часов каким-то образом произошло это. Не всегда получается угадать 4:3, это второй раз в истории, и не помню, сколько раз я угадал такой счет раньше, не сделав ставку. Всего доброго.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:37
Сейчас над Челси может поиздеваться каждый и ответить нечем.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 07:35
Еще пару таких игр и Челси опустится в подвал АПЛ...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:23
Всё правильно, больше будут троллить - лучше будут играть
Либо наоборот развалятся и вылетят, вот это будет уроком, что деньги не всё решают
4dtrw5gdmrre
4dtrw5gdmrre
сегодня в 07:22
Пиццу "Челси" нынче все кому не лень хавают с большим удовольствием
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Neuron0007 (раскрыть)
сегодня в 06:01
Neuron0007

Мне тоже он понравился))). И вообще букмекеры не верят в атакующий потенциал Хетафе))). Например, на следующий их матч Атлетик-Хетафе, коэффициент на подобное событие составляет 41. Пользуйтесь.
Zola
Zola
сегодня в 05:54
Смейтесь смейтесь, смеётся тот кто смеётся последний!
yqm5bk8wxzhu
yqm5bk8wxzhu
сегодня в 05:22
Если над тобой потешаются уже даже булочники, значит у тебя реальные проблемы
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:20
Власти Британии под давлением госдепа сша может провести проверку британского филиала сети ресторанов Domino's Pizza на предмет наличия у Абрамовича их акции.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:19
Челси в тяжелом кризисе...
ОПС
ОПС ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:17
Большое спасибо.
протон
протон
сегодня в 01:23
Клуб превратили в посмешище
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:07
Американский владелец Челси выставил этот клуб посмешищем. Зачем он туда вообще полез? Он вообще когда-нибудь смотрел футбол?
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