Пиар-отдел сети пиццерий подшутил над текущей игрой «Челси»

Пиар-отдел британского филиала сети ресторанов Domino's Pizza пошутил на тему текущего уровня игры «Челси».
Мы доставили около 852 609 пицц с тех пор как «Челси» в последний раз забил гол.
Пиар-отдел британского филиала сети ресторанов Domino's Pizza пошутил на тему текущего уровня игры «Челси».
Мы доставили около 852 609 пицц с тех пор как «Челси» в последний раз забил гол.
Либо наоборот развалятся и вылетят, вот это будет уроком, что деньги не всё решают
Либо наоборот развалятся и вылетят, вот это будет уроком, что деньги не всё решают
Мне тоже он понравился))). И вообще букмекеры не верят в атакующий потенциал Хетафе))). Например, на следующий их матч Атлетик-Хетафе, коэффициент на подобное событие составляет 41. Пользуйтесь.
Мне тоже он понравился))). И вообще букмекеры не верят в атакующий потенциал Хетафе))). Например, на следующий их матч Атлетик-Хетафе, коэффициент на подобное событие составляет 41. Пользуйтесь.