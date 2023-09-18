В «Брайтоне» с юмором отреагировали на победу над «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (3:1).
«Чайки» опубликовали в своих соцсетях видео голов команды с камеры, расположенной за спиной вратаря «дьяволов» Андре Онаны. Подпись к ролику гласит:
POV (от англ. point of view – «точка зрения» – прим. ред.): ты нижний угол ворот Онана!
Тут системный - тактический сбой, который идёт от тренера. ЭТХ не способен привить сыгранность и сколотить костяк основы.
Из раза в раз становится понятно, что играть вторым номером команда из Манчестера (ввиду слабых в индивидуальном смысле футболистов атаки и полузащиты) не может. Однако голландец всё равно делает акцент на контру, выжидая ошибку соперника.
Имхо. При нынешнем, - "качественном" составе игроков, у клуба два выхода: либо тупо прессинг по схеме 3-4-3 (или 3-5-2), с риском получить в свои, но чтоб тот же транжир Рашфорд потенциально имел в 2 раза больше моментов; либо 4-3-1-2 c Биссака и Гарначо железобетонно в основе, на что голландец вряд ли согласится...
Что до реального состояния дел - всё у МЮ печально.
Тут системный - тактический сбой, который идёт от тренера. ЭТХ не способен привить сыгранность и сколотить костяк основы.
Из раза в раз становится понятно, что играть вторым номером команда из Манчестера (ввиду слабых в индивидуальном смысле футболистов атаки и полузащиты) не может. Однако голландец всё равно делает акцент на контру, выжидая ошибку соперника.
Имхо. При нынешнем, - "качественном" составе игроков, у клуба два выхода: либо тупо прессинг по схеме 3-4-3 (или 3-5-2), с риском получить в свои, но чтоб тот же транжир Рашфорд потенциально имел в 2 раза больше моментов; либо 4-3-1-2 c Биссака и Гарначо железобетонно в основе, на что голландец вряд ли согласится...
Что до реального состояния дел - всё у МЮ печально.
и ведь всё по делу
и ведь всё по делу
В переводе на простой язык: ты полное дно Онана!
В переводе на простой язык: ты полное дно Онана!