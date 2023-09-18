Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Брайтоне» с юмором отреагировали на победу над «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ (3:1).

«Чайки» опубликовали в своих соцсетях видео голов команды с камеры, расположенной за спиной вратаря «дьяволов» Андре Онаны. Подпись к ролику гласит:

POV (от англ. point of view – «точка зрения» – прим. ред.): ты нижний угол ворот Онана!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Беллингем случайно зашёл в автобус сборной Украины после матча
12 сентября Фото
Артета подшутил над Райсом, когда игрок впервые посетил базу «Арсенала»
11 сентября
Мане сильно удивился, встретив брата-близнеца своего одноклубника
26 августа Фото
Фанаты высмеяли Роналду за его реакцию на решающий гол партнёра по команде
25 августа Фото
Комличенко назвал главную шутку Карпина
19 августа
Пресс-служба ЦСКА в своём новом видео потроллила «Спартак»
18 августа Видео
Сортировать
Все комментарии
ilia77707
ilia77707
сегодня в 08:45
Онана играл в отличном Интере в финале лч и за чем надо было переходит в эту команду с кучей проблем которым уже ни один год
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:11, ред.
Причём тут Онана, не пойму. Кипера расстреливает из опорной зоны атака Брайтона. А что тогда с МЮ сделает Реал или Бавария ?!
Тут системный - тактический сбой, который идёт от тренера. ЭТХ не способен привить сыгранность и сколотить костяк основы.
Из раза в раз становится понятно, что играть вторым номером команда из Манчестера (ввиду слабых в индивидуальном смысле футболистов атаки и полузащиты) не может. Однако голландец всё равно делает акцент на контру, выжидая ошибку соперника.

Имхо. При нынешнем, - "качественном" составе игроков, у клуба два выхода: либо тупо прессинг по схеме 3-4-3 (или 3-5-2), с риском получить в свои, но чтоб тот же транжир Рашфорд потенциально имел в 2 раза больше моментов; либо 4-3-1-2 c Биссака и Гарначо железобетонно в основе, на что голландец вряд ли согласится...

Что до реального состояния дел - всё у МЮ печально.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:42
Остаётся только и посмеиваться, а где-то и ржать в голос до слёз над нынешним МЮ...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:07
Онана там бы не помог. Расстреливали в упор, ладно там защита Мактоминэй и Каземиро балду гоняют и не помогают в защите.
112910415
112910415
сегодня в 06:45
дожили до насмешек от Брайтона !
и ведь всё по делу
7ske9j8uunfj
7ske9j8uunfj
сегодня в 05:30
Хоть бы Дзюба Онану поддержал в рамках онаносолидарности
e2v627w8buta
e2v627w8buta
сегодня в 05:13
У Брайтона был повод повеселиться и вратарь соперника тому поспособствовал
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:53
POV (от англ. point of view – «точка зрения» – прим. ред.): ты нижний угол ворот Онана!
В переводе на простой язык: ты полное дно Онана!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:45
Там всё дырявое, Онана наравне с остальными. Перед собой отбивает разве что.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:34
Онана пока не тащит? Или оборона дырявая у наших соседей по турнирной таблице?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 