Агент Миранчука рассказал, как обстоят дела у футболиста в «Аталанте» .

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о положении игрока в итальянском клубе.
У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Ему всё понятно. Конкуренция высокая.
Также Шпинёв сообщил, куда мог перейти Миранчук летом.
Сумму я не скажу («Торино» предлагал за россиянина 8 миллионов евро, но «Аталанта» отказала). Это клубы разговаривали. За день буквально до закрытия трансферного окна стало известно, что «Торино» раздумывает об изменении игровой схемы. Не было понятно, вписался ли бы в неё Алексей.
Сейчас что ворошить? Вариант такой был, но было для этого мало времени (про запрос аренды со стороны «Болоньи»).
В текущем сезоне Миранчук сыграл 3 матча, проведя на поле 56 минут.
Да какие у него могут быть дела, если он за столько лет так и не прижился ни в Аталанте, нм в аренде . Ну то что у Гасперини своеобразные требования, да и характер так сказать тяжёлый, то для Миранчука в Аталанте так и не нашлось места в основном составе . Да и если честно, то у Миранчука вроде есть хорошие технические данные, прекрасно видит поле , читает игру , но на мой субъективный взгляд у Алексея нет самого главного, это бойцовских и лидерских качеств . И в этом он и проигрывает своё место в основном составе, что очень важно не только для Гасперини, но и любого тренера, тем более что Алексей является легионером из России . Ну вот как-то так если в кратце, на мой субъективный взгляд.
Да какие у него могут быть дела, если он за столько лет так и не прижился ни в Аталанте, нм в аренде . Ну то что у Гасперини своеобразные требования, да и характер так сказать тяжёлый, то для Миранчука в Аталанте так и не нашлось места в основном составе . Да и если честно, то у Миранчука вроде есть хорошие технические данные, прекрасно видит поле , читает игру , но на мой субъективный взгляд у Алексея нет самого главного, это бойцовских и лидерских качеств . И в этом он и проигрывает своё место в основном составе, что очень важно не только для Гасперини, но и любого тренера, тем более что Алексей является легионером из России . Ну вот как-то так если в кратце, на мой субъективный взгляд.