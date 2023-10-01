Агент Миранчука рассказал, как обстоят дела у футболиста в «Аталанте» .

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Аталанты» , рассказал о положении игрока в итальянском клубе.

У него есть два года контракта, год с небольшим. Всё в его руках. Ребята знакомые, всё знакомо. Он не попал ни в «Верону», ни в «Венецию», никуда, где надо адаптироваться. Ему всё понятно. Конкуренция высокая.

Также Шпинёв сообщил, куда мог перейти Миранчук летом.

Сумму я не скажу («Торино» предлагал за россиянина 8 миллионов евро, но «Аталанта» отказала). Это клубы разговаривали. За день буквально до закрытия трансферного окна стало известно, что «Торино» раздумывает об изменении игровой схемы. Не было понятно, вписался ли бы в неё Алексей.

Сейчас что ворошить? Вариант такой был, но было для этого мало времени (про запрос аренды со стороны «Болоньи»).