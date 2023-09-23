«Спартак» Кержакова одержал две победы подряд

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вчера, 11:41

«Спартак» из Суботицы под руководством выиграл два матча подряд. Клуб занимает 6-е место в Чемпионате Сербии.

Российский специалист провёл во главе «Спартака» 8 официальных матчей, на его счету 4 победы и 4 поражения.