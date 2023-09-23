«Спартак» Кержакова одержал две победы подряд

«Спартак» из Суботицы под руководством Александра Кержакова выиграл два матча подряд. Клуб занимает 6-е место в Чемпионате Сербии.
Российский специалист провёл во главе «Спартака» 8 официальных матчей, на его счету 4 победы и 4 поражения.
«Спартак» из Суботицы под руководством Александра Кержакова выиграл два матча подряд. Клуб занимает 6-е место в Чемпионате Сербии.
Российский специалист провёл во главе «Спартака» 8 официальных матчей, на его счету 4 победы и 4 поражения.
Если по количеству побед то на 4-е вышли, Чукаричкам и Важдовацу ещё играть, у них три победы, у Кержа 4,количество очков одинаковое пока, по 12.
Если по количеству побед то на 4-е вышли, Чукаричкам и Важдовацу ещё играть, у них три победы, у Кержа 4,количество очков одинаковое пока, по 12.
Интересно как долго он на чужбине жить будет? Рано или поздно будет извиняться, за то, что Родину продал.
Интересно как долго он на чужбине жить будет? Рано или поздно будет извиняться, за то, что Родину продал.