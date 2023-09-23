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«Спартак» Кержакова одержал две победы подряд

вчера, 11:41

«Спартак» из Суботицы под руководством Александра Кержакова выиграл два матча подряд. Клуб занимает 6-е место в Чемпионате Сербии.

Российский специалист провёл во главе «Спартака» 8 официальных матчей, на его счету 4 победы и 4 поражения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:18
Саше всяческих успехов!
Если по количеству побед то на 4-е вышли, Чукаричкам и Важдовацу ещё играть, у них три победы, у Кержа 4,количество очков одинаковое пока, по 12.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:51
Как то за иуду и радоваться в 57.
Интересно как долго он на чужбине жить будет? Рано или поздно будет извиняться, за то, что Родину продал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19
Верю Санёк , у тебя должно всё получиться. Удачи тебе !
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