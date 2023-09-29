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Мостовой: «Кокорин входит в пятёрку лучших российских форвардов»

вчера, 18:35

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил уровень игры нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать. Конечно, чемпионат Кипра — не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил.

Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов.

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протон
протон
сегодня в 04:18
Кокорин
...
1. Месси
2. Роналду
3. Бензема

Я помню мы еще Павлюченко Сычева и Кержакова бездарями обзывали. А Аршавина чипсоедом братьев березутских березами. Как щас нам не хватает этих бездарев и берез блин. Будет ли в России еще такое поколение футболистов? Поколение 2008 самые лучшие в истории росии . щас в российский футбол не лучше сербского. А состав сборной Сербии в 2 раза сильнее состава России.
Futurista
Futurista
вчера в 22:46, ред.
Кокорин входит в пятерку лучших Александров...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:44
Он входит в пятерку лучших игроков загубивших свой талант
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Если вы "недовольны" словами Мостового, вам тогда следовало назвать 5 других возможных претендентов на попадание в "список Шиндлера", т.е. в пятёрку лучших. Это было бы логично.
А так как вы не назвали, ваши слова - выстрел в пустоту.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:22
Если без шуток и ёрничества - Мостовой прав. Думаю, и даже уверен, что он имеет в виду тот период, когда Кокорин играл в РПЛ. Ведь действительно тот играл отлично. Я бы назвал его в числе трёх лучших, но, задави меня комар, никак не могу вспомнить двух других его конкурентов на "пьедестал почёта". Следовательно, он однозначно первый. Честное слово, не шучу, убеждён в своём мнении.
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:14
То что Кокорин играет и забивает это хорошо, но то что он входит в пятёрку большой вопрос
Мостовой даже для эксперта очень много говорит и не всегда адекватные вещи
Может когда обучится на тренера начнёт формулировать и думать прежде чем что-то утверждать
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:36
Мостовой,Мостовой,Мостовой и Дзюба.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:36
Входит и выходит,входит и выходит,а Мостовой работает у него поводырём,пока его самого не пригласят спасать его родной клуб.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:21, ред.
А мостовой входит в пятёрку лучших аналитиков....по мнению Мостового
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Скоро Мостовой войдёт в пятёрку лучших тренеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:02
Аргумент в пользу того, что его клуб Арис играет в Лиге Европы не тянет на убедительный.. В Лиге Европы много разного балласта играет и из Андорры, и из Фарер, и из других Супер Лиг.
equipolocal
equipolocal ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:33
Спасибо, исправили.
neukomm
neukomm
вчера в 20:21
У вас в тегах Арис греческий из Салоников, а не кипрский из Лимассола.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:47
Я уже стал забывать что есть такой игрок!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
makkie
makkie
вчера в 19:10
Входить в пятёрку российских форвардов немудрено.

Кого можно вспомнить? Соболев, Сергеев, Чалов, Тюкавин, Смолов да Комличенко. Вот и весь список. Ни Левандовски, ни Мбаппе, ни Холланда. Конкуренция достаточно слабенькая.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:03
Кокора жгет
lotsman
lotsman
вчера в 18:56
В пятёрку? А кто же те, ещё четверо?
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:55
Входит, видимо, со словами "Вечер в хату, граждане арестанты... то есть футболисты".
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