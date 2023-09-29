Мостовой: «Кокорин входит в пятёрку лучших российских форвардов»

Экс-игрок сборной России оценил уровень игры нападающего «Ариса» .

Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать. Конечно, чемпионат Кипра — не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил.

Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов.