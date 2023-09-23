Российским голкипером «Тобола» интересуются клубы РПЛ

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вчера, 13:47

Футбольный агент Станислав Станиславский, представляющий интересы вратаря «Тобола» , рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда Тобол успешно выступила в Лиге Конференций, большой вклад внёс Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ , но руководство «Тобола» убедило остаться. Всё будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения.

Коновалов перешёл в «Тобол» в феврале 2023 года бесплатно из «Ливингстона». Его контракт действует до декабря 2023 года. В текущем сезоне россиянин провёл 25 матчей, пропустил 29 мячей и 8 матчей отыграл на ноль, а также получил 4 жёлтых карточки.