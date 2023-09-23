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Российским голкипером «Тобола» интересуются клубы РПЛ

вчера, 13:47

Футбольный агент Станислав Станиславский, представляющий интересы вратаря «Тобола» Ивана Коновалова, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда Тобол успешно выступила в Лиге Конференций, большой вклад внёс Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ, но руководство «Тобола» убедило остаться. Всё будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения.

Коновалов перешёл в «Тобол» в феврале 2023 года бесплатно из «Ливингстона». Его контракт действует до декабря 2023 года. В текущем сезоне россиянин провёл 25 матчей, пропустил 29 мячей и 8 матчей отыграл на ноль, а также получил 4 жёлтых карточки.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:27
В Казахстане тоже есть деньги...
Плюс в том, что клубы участвуют в ЕК.
АлексАлекс
АлексАлекс ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:12, ред.
"«Тобол» выступил с заявлением касательно СУМАСШЕДШЕЙ зарплаты легионера из Узбекистана"....В некоторых средствах массовой информации и других источниках появилось сообщение о том, что заработная плата игрока ФК «Тобол» Игоря Сергеева составляет 300 тысяч долларов в год.
Футбольный клуб «Тобол» официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Однако можем сообщить, что зарплата узбекского нападающего В НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЬШЕ указанной суммы.
Еще вопрос остался?))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
Если приметили ,надо брать и заключать контракт.
shlomo
shlomo
вчера в 14:08
А зачем ему нужно переходить в РПЛ, если его все устраивает в Казахстане...
Гость
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