Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Главный тренер «Динамо» дал совет Захаряну в «Реале Сосьедад»

вчера, 11:57

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал совет полузащитнику Арсену Захаряну, который этим летом перебрался в «Реал Сосьедад».

Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает.

Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой: «Кокорин входит в пятёрку лучших российских форвардов»
Вчера, 18:35
Захарян пропустит 8-й тур Ла Лиги
Вчера, 15:34
Кузяев в стартовом составе «Гавра» на матч 6-го тура Лиги 1
24 сентября Фото
Российским голкипером «Тобола» интересуются клубы РПЛ
23 сентября
«Спартак» Кержакова одержал две победы подряд
23 сентября
В «Зените» рассчитывают на Бакаева
23 сентября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:33
Захаряну надо быть внимательным, всегда и во всём- в Испании воруют и очень умело, но к этому, тоже надо привыкнуть. Правильно Личка делает, что не на связи с Арсеном- у Лички своя команда, у Захаряна новый ГТ- он расскажет и покажет. Вобщем- удачи обоим!
bvvgu38c2gta
bvvgu38c2gta ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:59
Может как Александр Заваров (он же свекла) в Нанси будет общаться: blette blette;)
2um9fgvhmkr7
2um9fgvhmkr7 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:57
Попахивает расизмом, но довольно тонко и чёрно)
q5uyr5npx7y5
q5uyr5npx7y5 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:55
Ты тогда ютилась на лианах, и глаза сверкали из-под век))
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:19, ред.
Правильно сказал Личка, что Арсену необходимо как можно скорее выучить язык, потому как в клубе нет ни русскоговорящих, ни тем более знающих армянский. Хотя, в надежде уехать в Челси, он брал уроки английского и в первое время может это ему как-то и облегчит пребывание в коллективе, но в быту и нормальной жизни среди испанцев ему будет сложно освоится, потому как они не больно жалуют английский и адаптация к местным условиям несомненно будет сказываться на результатах его игры на поле. Болейте за своих, а не против чужих!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:14
Сказал,как в дворовой песне моего детства:"Ты была уже не обезьяной, но пока ещё не человеком".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 