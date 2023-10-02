«Факел» оригинально пригласил болельщиков на матч Кубка России

«Факел» сыграет с ЦСКА 4 октября в Кубке России. Коллектив из Воронежа оригинально пригласил болельщиков поддержать команду: клуб опубликовал заявление в виде освобождения от работы. В «документе» сказано:

Знаем, что обратившийся к Вам с этим письмом сотрудник — наш преданный болельщик, поддерживающий «Факел», что называется, «и в стужу, и в зной». В связи с этим просим вас отпустить его с работы на «Центральный стадион профсоюзов». Наша команда нуждается в горячей поддержке. Надеемся на понимание и, конечно, ждём на стадионе и Вас. На наших матчах рады всем!