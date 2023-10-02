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«Факел» оригинально пригласил болельщиков на матч Кубка России

сегодня, 00:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА04.10.2023 в 14:30 Не начался

«Факел» сыграет с ЦСКА 4 октября в Кубке России. Коллектив из Воронежа оригинально пригласил болельщиков поддержать команду: клуб опубликовал заявление в виде освобождения от работы. В «документе» сказано:

Знаем, что обратившийся к Вам с этим письмом сотрудник — наш преданный болельщик, поддерживающий «Факел», что называется, «и в стужу, и в зной». В связи с этим просим вас отпустить его с работы на «Центральный стадион профсоюзов». Наша команда нуждается в горячей поддержке. Надеемся на понимание и, конечно, ждём на стадионе и Вас. На наших матчах рады всем!

«Заявление» подписано главным тренером Сергеем Ташуевым и капитаном Ираклием Квеквескири.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:06
С утра нужно начинать... с 9.00
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:55
Не чего не скажешь , молодцы - борются за каждого болельщика, только вот ещё
хорошо бы "составителям календарей" - встречу ближе к вечеру планировать.
Гость
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