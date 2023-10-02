Гакпо может пропустить несколько недель из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо был заменен в перерыве матча АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).
Характер травмы игрока не уточняется. По слухам, футболист может пропустить до нескольких недель, он, вероятно, не сыграет за сборную Нидерландов в октябре.
Очень жаль, конечно, что Гакпо не будет, он очень хорошо добавляет остроты. Я был противником его подписания, потому что думал, что он не раскроется, но признаю свою ошибку, без Гакпо нам сейчас тяжело будет, очень толковый игрок.
Очень жаль, конечно, что Гакпо не будет, он очень хорошо добавляет остроты. Я был противником его подписания, потому что думал, что он не раскроется, но признаю свою ошибку, без Гакпо нам сейчас тяжело будет, очень толковый игрок.