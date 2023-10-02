Гакпо может пропустить несколько недель из-за травмы

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вчера, 13:37

Нападающий «Ливерпуля» был заменен в перерыве матча АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

Характер травмы игрока не уточняется. По слухам, футболист может пропустить до нескольких недель, он, вероятно, не сыграет за сборную Нидерландов в октябре.