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Гакпо может пропустить несколько недель из-за травмы

вчера, 13:37

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо был заменен в перерыве матча АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

Характер травмы игрока не уточняется. По слухам, футболист может пропустить до нескольких недель, он, вероятно, не сыграет за сборную Нидерландов в октябре.

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протон
протон
вчера в 17:34
Смотришь на обилие травм в современном футболе, и как-то тревожно становится. Как с таким обилием турниров и матчей, там более в Англии, и два состава мало
Очень жаль, конечно, что Гакпо не будет, он очень хорошо добавляет остроты. Я был противником его подписания, потому что думал, что он не раскроется, но признаю свою ошибку, без Гакпо нам сейчас тяжело будет, очень толковый игрок.
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