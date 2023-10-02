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Месси вернётся на поле 8 октября

вчера, 09:46
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами-:-Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати08.10.2023 в 02:30 Не начался

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вернётся на поле в матче против «Цинциннати», который состоится 8-го октября.

Напомним, Месси пропустил три последних матча своей команды. В том числе финал Кубка США.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:05
Гном уже играть не хочет, придумывает себе травмы
112910415
112910415
вчера в 13:02
без него вовсе ничего не выходит
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:42
Торопиться не надо.. Здоровье важнее..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:13, ред.
Без Месси команда посыпалась и это естественно. Почему ? До его прихода футболисты надеялись только на свои силы. Худо-бедно, но команда показывала коллективный футбол. Средний, но коллективный. С приходом аргентинца вся игра стала строиться вокруг него. Партнёры знали, что стОит отдать ему мяч, а там уж Лионель сообразит, что надо с ним делать. И он "соображал" и "делал". Футболисты во время его временного отсутствия осиротели, потеряли нить командной игры, превратились в "стрельцов неприкаянных". Куда бежать ? Что делать ? Рядом не было "центрового", т.е. Месси, который, как Карабас - Барабас в своём кукольном театре, дёргал за ниточки своих марионеток. Как следствие, игра разладилась.
Извините за банальности.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:39
Кто то смотрит вообще МЛС?
Elliada
Elliada
вчера в 09:53
Без Месси Майами выиграл всего 1 игру из 5, и то в матче с аутсайдером. Проиграли финал Кубка США. Теперь могут не попасть в плей-офф. Поэтому Месси нужен Интеру. Ждем возвращения.
Вещий
Вещий
вчера в 09:50
Нужен команде для поднятия боевого духа....:)))
Гость
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