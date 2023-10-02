Месси вернётся на поле 8 октября

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вернётся на поле в матче против «Цинциннати», который состоится 8-го октября.
Напомним, Месси пропустил три последних матча своей команды. В том числе финал Кубка США.
|Интер Майами-:-Цинциннати
|08.10.2023 в 02:30 Не начался
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вернётся на поле в матче против «Цинциннати», который состоится 8-го октября.
Напомним, Месси пропустил три последних матча своей команды. В том числе финал Кубка США.
Извините за банальности.
Извините за банальности.