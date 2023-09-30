Агент Антона ответил на вопрос о его возможной игре за сборную России

Артур Бек, агент защитника «Штутгарта» , дал комментарий на тему возможной игры футболиста за сборную России.

Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем.