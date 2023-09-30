Агент Антона ответил на вопрос о его возможной игре за сборную России

Артур Бек, агент защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, дал комментарий на тему возможной игры футболиста за сборную России.
Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем.
Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем.
Игрок родился в Узбекистане, его родственники живут в России. При рождении его звали Владимир Рипцов-Антон, но при получении немецкого гражданства данное имя было изменено.
https://youtu.be/hohotIf4Cgs?feature=shared
Да его когда-то хотели и звали в сборную Узбекистана, дело было в 2016 году, но тогда он сказал, что мечтает сыграть за сборную России.
Но сколько времени прошло...
Так, что сейчас это больше не спортивный вопрос, а провокационный.
Да его когда-то хотели и звали в сборную Узбекистана, дело было в 2016 году, но тогда он сказал, что мечтает сыграть за сборную России.
Но сколько времени прошло...
Так, что сейчас это больше не спортивный вопрос, а провокационный.