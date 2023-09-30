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Агент Антона ответил на вопрос о его возможной игре за сборную России

вчера, 18:45

Артур Бек, агент защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, дал комментарий на тему возможной игры футболиста за сборную России.

Выступление за сборную России? Знаете, не так-то просто принять решение в каком-либо направлении. Так что посмотрим, что произойдет в будущем.

Несколько клубов из РПЛ были заинтересованы в Антоне в последнее время. Конечно, ему было бы интересно попробовать свои силы в России в будущем.

Игрок родился в Узбекистане, его родственники живут в России. При рождении его звали Владимир Рипцов-Антон, но при получении немецкого гражданства данное имя было изменено.

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Futurista
Futurista
вчера в 19:08, ред.
Вольдемар)...Антон...Владимир...как то запутано...

Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:00
В данном случае меня ни капельки не интересует ответ 27 летнего игрока, который очень при очень средний игрок и явно не тянет на приглашения в сборную России.
Да его когда-то хотели и звали в сборную Узбекистана, дело было в 2016 году, но тогда он сказал, что мечтает сыграть за сборную России.
Но сколько времени прошло...
Так, что сейчас это больше не спортивный вопрос, а провокационный.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:53
Кто такой Антон и почему он должен играть за Россию - НЕПОНЯТНО,,,
Гость
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