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Олусегун рассказал, почему не смог получить паспорт РФ

вчера, 23:17

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, почему ему не удалось получить российское гражданство. В июле игрок говорил о намерении сделать это.

Тогда это было мое решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. Увы, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:40
Марио Фернандес более ДЕСЯТИ лет в России. Кто-нибудь из вас слышал от него хоть одно слово на русском? Я тоже не слышал.Однако у него ЕСТЬ российский паспорт.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:07
Ох уж этот барьер на знания русского языка.
Недавно гражданин Нидерландов пришёл в полицию на сдачу экзамена по русскому языку, но провалил его так как говорил только на непонятном иностранном языке.
По крайней мере в полиции его не поняли.
ABir
ABir
сегодня в 01:19
Если бы было большое желание, то мог бы немного и подучить великий и могучий
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08
У нас Фернандес уже давно россиянин, а по-русски вообще не говорит, игрокам столичных команд можно получить паспорт с двуглавым орлом, а провинция лишена такой возможности. (((
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