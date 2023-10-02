Карпин оценил слухи о своём возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переходе на пост наставника «Спартака».
Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать.
«Красно-белые» идут на 5-м месте (16 очков).
Для такого Легендарного клуба, как Спартак, после такого позора все уходят в отставку, а в Спартаке, увы и ах, с каждым сезоном это становится обыденностью и миллионную армию его болельщиков заставляют терпеть это!
надеюсь очень скоро будут серьёзные оргвыводы и этому безобразию наконец-то придет конец!
Для такого Легендарного клуба, как Спартак, после такого позора все уходят в отставку, а в Спартаке, увы и ах, с каждым сезоном это становится обыденностью и миллионную армию его болельщиков заставляют терпеть это!
надеюсь очень скоро будут серьёзные оргвыводы и этому безобразию наконец-то придет конец!