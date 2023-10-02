Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карпин оценил слухи о своём возможном возвращении в «Спартак»

вчера, 15:40

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переходе на пост наставника «Спартака».

Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать.

«Красно-белые» идут на 5-м месте (16 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший тренер «Спартака» заявил о готовности возглавить команду
Вчера, 14:52
Черчесов не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
Вчера, 13:52
В «Сочи» опровергли интерес к Сторожуку
Вчера, 13:23
СлухиСторожука рассматривают в качестве кандидата на пост наставника «Сочи»
Вчера, 12:16
Слухи«Спартак» проявляет интерес к Владимиру Ивичу
Вчера, 12:07
Салихова рассказала, каких тренеров была готова предложить «Спартаку»
Вчера, 10:13
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:11
Пишут про Карпина,Карреру,Черчесова......
А придёт как принято в последние годы 4-й помощник 8-го запасного тренера из европы...
ABir
ABir
вчера в 22:28
А как же Эстония?
cska1948
cska1948 ответ galeevae (раскрыть)
вчера в 20:03
Вы думаете, что дети Карпина шпрехают по эстонски? Ой, сомневаюсь.
cska1948
cska1948
вчера в 20:01
Что-то Карпин разговорился. Обычно ему хватало для ответа ОДНОГО слова: БРЕД!
stanichnik
stanichnik ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 19:54
Доброго Здоровья mat!
Валерий Георгиевич признался, что он в миру такой дерзкий, а в семье он подкаблучник и ему трудно противостоять своему "бабскому коллективу", который настаивает на переезде в Нарву. Но как говорится никогда не говори "никогда".))
mat73
mat73 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:36
Как там в математике ? - Эстонию пишем, Спартак в уме!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:26
Камень " брошен " Карпин мысленно готов возглавить фк СПАРИАК..
galeevae
galeevae
вчера в 19:15
Он уже сказал, что дочь будет учиться в школе в Эстонии. Накой ему "Спартак" с сегодняшними проблемами?
112910415
112910415
вчера в 17:57
не ответил, по сути
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:39
Он вообще собрался в эстонию вернуться.
протон
протон
вчера в 16:37
Георгич это скорее всего сказал от того, что его родной клуб просто превратили в клоунаду! Особенно после ПОЗОРА в Самаре!
Для такого Легендарного клуба, как Спартак, после такого позора все уходят в отставку, а в Спартаке, увы и ах, с каждым сезоном это становится обыденностью и миллионную армию его болельщиков заставляют терпеть это!
надеюсь очень скоро будут серьёзные оргвыводы и этому безобразию наконец-то придет конец!
adekvat
adekvat
вчера в 16:07
Ответ в духе Валеры, а завтра в спартаке окажется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 