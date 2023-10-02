Салихова рассказала, каких тренеров была готова предложить «Спартаку»

, супруга экс-владельца «Спартака» , рассказала, каких тренеров рассматривала в качестве нового наставника «красно-белых».

Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков.