Салихова рассказала, каких тренеров была готова предложить «Спартаку»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, каких тренеров рассматривала в качестве нового наставника «красно-белых».
Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков.
Мы помним, как она Абаскаля нахваливала и чемпионство "Спартака" праздновала после трёх туров, поэтому не надо нам песен)
И вообще, сделай себе уже клуб, твой муж-миллиардер хоть ФК "Удомля" для начала может проспонсировать, там своё чутьё и покажешь))
Мы помним, как она Абаскаля нахваливала и чемпионство "Спартака" праздновала после трёх туров, поэтому не надо нам песен)
И вообще, сделай себе уже клуб, твой муж-миллиардер хоть ФК "Удомля" для начала может проспонсировать, там своё чутьё и покажешь))
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Зато Абаскаль весь в трофеях и чемпионских званиях, почемпионил и хватит, дай другим почемпионить.
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Зато Абаскаль весь в трофеях и чемпионских званиях, почемпионил и хватит, дай другим почемпионить.