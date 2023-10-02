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Салихова рассказала, каких тренеров была готова предложить «Спартаку»

вчера, 10:13

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, каких тренеров рассматривала в качестве нового наставника «красно-белых».

Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков.

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Comentarios
Comentarios ответ SKiLLeR351 (раскрыть)
сегодня в 11:06
Показал себя хорошо у нас в СКА Хабаровск. Пока не переманили
SKiLLeR351
SKiLLeR351 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 16:12
А что Юран такого предложить может? Просто интересно.
112910415
112910415
вчера в 12:59
она знала, знала ...
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:54
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 12:33
    Я боюсь, тренировочный процесс, которым она попала в олигархи, дети изучают самостоятельно лет в 16 обычно, зависит от воспитания и пубертата. Так что её вмешательство излишне, да и команду будет разлагать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:31
    Ахаха) "Были в её списках". Задним умом эскортница сильна)))

    Мы помним, как она Абаскаля нахваливала и чемпионство "Спартака" праздновала после трёх туров, поэтому не надо нам песен)

    И вообще, сделай себе уже клуб, твой муж-миллиардер хоть ФК "Удомля" для начала может проспонсировать, там своё чутьё и покажешь))
    1734628 24
    1734628 24 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 11:09
    Футбольная версия Ромы Ротенберга?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 10:53
    Я думаю,что Зареме пора самой возглавить тренировочный процесс,она уже явно созрела.И даже перезревает в заточении у пана Арнольдыча.Рожать уже надоело,а энергия брызжет из всех технологических отверстий.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 10:52
    Если пригласят Юрана не прогадают
    nubom
    nubom
    вчера в 10:48
    Спартаку надо попробовать работу с двумя тренерами. Ответственности меньше и любимчиков не будет..
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:44
    "...Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств..."
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    Зато Абаскаль весь в трофеях и чемпионских званиях, почемпионил и хватит, дай другим почемпионить.
    Гость
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