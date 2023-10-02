«Спартак» проявляет интерес к Владимиру Ивичу

«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем. Его рассматривают в качестве потенциальной замены наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю. Стоит отметить, что «Спартаку» придётся выкупать сербского специалиста за 900 тысяч евро.
Напомним, вчера в рамках 10-го тура РПЛ москвичи проиграли «Крыльям Советов». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Чемпионата России, а «Спартак» занимает 5-ю строчку.
Вообщем пусть ждут, если хотят. Я думаю это утка. Я боюсь как бы кто-то из топ-5 не захотел себе Ивича уже в межсезонке и там уже могут быть другие бюджеты и интересы тренера...ну например какой-нибудь Лацио или Рома или Астон Вилла.
Всё может быть, там другие перспективы...
Вообщем пусть ждут, если хотят. Я думаю это утка. Я боюсь как бы кто-то из топ-5 не захотел себе Ивича уже в межсезонке и там уже могут быть другие бюджеты и интересы тренера...ну например какой-нибудь Лацио или Рома или Астон Вилла.
Всё может быть, там другие перспективы...
У Краснодара самая красивая комбинационная игра, острейшая атака, но оборона проходная и слабая. И не надо смотреть в таблицу, она не всегда объективна, особенно, если вспомнить, как везло быкам в играх в Грозном, Казани и тд.
К тому же игра Краснодара прочно привязана к Сперцяну, который, далеко не всегда находится в нужных кондициях и не всегда должным образом руководит действиями команды... Смею заявить, что лидерство Краснодара- ничто иное, как безобразная игра- Зенита, Спартака и ЦСКА!!!
У Краснодара самая красивая комбинационная игра, острейшая атака, но оборона проходная и слабая. И не надо смотреть в таблицу, она не всегда объективна, особенно, если вспомнить, как везло быкам в играх в Грозном, Казани и тд.
К тому же игра Краснодара прочно привязана к Сперцяну, который, далеко не всегда находится в нужных кондициях и не всегда должным образом руководит действиями команды... Смею заявить, что лидерство Краснодара- ничто иное, как безобразная игра- Зенита, Спартака и ЦСКА!!!