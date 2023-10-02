«Спартак» проявляет интерес к Владимиру Ивичу

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вчера, 12:07

«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» . Его рассматривают в качестве потенциальной замены наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю. Стоит отметить, что «Спартаку» придётся выкупать сербского специалиста за 900 тысяч евро.