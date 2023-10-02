Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» проявляет интерес к Владимиру Ивичу

вчера, 12:07

«Спартак» интересуется главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем. Его рассматривают в качестве потенциальной замены наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю. Стоит отметить, что «Спартаку» придётся выкупать сербского специалиста за 900 тысяч евро.

Напомним, вчера в рамках 10-го тура РПЛ москвичи проиграли «Крыльям Советов». «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Чемпионата России, а «Спартак» занимает 5-ю строчку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин оценил слухи о своём возможном возвращении в «Спартак»
Вчера, 15:40
Бывший тренер «Спартака» заявил о готовности возглавить команду
Вчера, 14:52
Черчесов не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
Вчера, 13:52
В «Сочи» опровергли интерес к Сторожуку
Вчера, 13:23
СлухиСторожука рассматривают в качестве кандидата на пост наставника «Сочи»
Вчера, 12:16
Салихова рассказала, каких тренеров была готова предложить «Спартаку»
Вчера, 10:13
Сортировать
Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 00:53
Дайте Абаскалю поработать. Этот специалист поможет Спартаку продолжить демонстрировать лучшие образцы дворового футбола.
Свиней на переправе не меняют. Аминь!
bronya61
bronya61
вчера в 23:15, ред.
думаю, что цель Ивича занять с клубом первое место в Лиге и получить предложение из ТОП 5-ти европейских чемпионатов. Если бы он планировал надолго остаться в России, то наверняка бы перевёз сюда семью, а так жена и дочь живут в Греции. Но, а там всё может быть. Не хотелось чтобы Ивич ушёл из Краснодара к красно-белым, так как болею за Краснодар.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:54
Ну вот- это другой разговор! Ваноли верните, и будет вам счастье!!! После Романцева- лучший тренер Спартака!!!

Хватит позорить Славное Имя клуба!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
Виктор, некогда, но на неделе обязательно поменяю, мосты сожжены
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:45
Яков, когда аватар поменяешь? Похоже, время пришло... Или, всё ещё надеешься на чудо?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 16:49
Смысл по среди сезона в середняк переходить,лучше хорошо закончить сезон,и уйти куда нибудь на деньги, Зеня как раз созреет.
Capral
Capral ответ 7stars2 (раскрыть)
вчера в 15:45, ред.
А я и не призываю его перейти в Спартак, тем более в разгар сезона. Я только предлагаю не короновать, пока ещё несостоявшегося чемпиона. Впереди зимняя пауза, а там и весна, со всеми вытекающими...

Насколько, Ивич отличается от Соплежуева- покажет только финиш сезона. Мне симпатичен Краснодар, чисто по футбольному, только торопиться не нaдо, как было сказано в известной классике.
DAD81
DAD81
вчера в 15:25
Руки прочь! Пусть чувак сезон доиграет.
7stars2
7stars2 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:22
Ну, Ивич не ничтожество Шварц. А стать чемпионом с Краснодарои за 20 туров ближе, чем со спамом или с кем-то ещё...
Mi6
Mi6
вчера в 14:42
Слуцкого пусть возьмут, а то мается гигант тренерской мысли…))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 14:11
Поправлю. немного неточно пишешь. Кононов был переманен из Тулы. А то, что он "хороший" тренер поправлять не буду, оглашусь.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 14:07
СПАМ как-то уже переманил тренера у Краснодара. Хорошего. Кононов его фамилия. До сих пор чувак отмыться не может.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:02
Ивич не согласится) он ничего не добьется со спартаком в этом сезоне, ему нужна была бы предсезонка, чтобы изучить команду и продать лишних, которых уж очень много в спартаке
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Полностью согласен и подтверждаю!!!

У Краснодара самая красивая комбинационная игра, острейшая атака, но оборона проходная и слабая. И не надо смотреть в таблицу, она не всегда объективна, особенно, если вспомнить, как везло быкам в играх в Грозном, Казани и тд.

К тому же игра Краснодара прочно привязана к Сперцяну, который, далеко не всегда находится в нужных кондициях и не всегда должным образом руководит действиями команды... Смею заявить, что лидерство Краснодара- ничто иное, как безобразная игра- Зенита, Спартака и ЦСКА!!!
Capral
Capral ответ 7stars2 (раскрыть)
вчера в 13:53
Краснодар близок к чемпионству, за 20 туров до конца чемпионата??? Вот это да...
НИЧТОЖЕСТВО шварц опережал Сочи на 9 очков за 5 туров до конца чемпионата, но в итоге всё пр.....л и скатился на 3-е место, а ты говоришь близок к чемпионству.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:43, ред.
Не нужен совершенно, у быков хороший старт, но игры не видел.
Стаса хотел бы на время, чтобы разогнал лишних и верхушку потряс
adekvat
adekvat
вчера в 13:00
Если не дурак не согласится, усатого пусть берут, свободен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:47
Я думаю, что Ивич после завоевания титула с Краснодаром получит гораздо более достойное предложение, чем возглавить самый скандальный клуб постсоветского пространства. Возможно даже в топ-5. И зачем ему связываться со Спартаком?
7stars2
7stars2 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:32
    7stars2
    7stars2
    вчера в 12:29, ред.
    У Ивича контракт до конца сезона. Его цель, ради чего он возглааил Краснодар, это стать чемпионом. Он близок к этому. Поэтому после лета 2024, всё возможно. До окончания сезона вряд ли Я думаю, что там в контракте с Галицким прописаны гонорар в случае победы

    Вообщем пусть ждут, если хотят. Я думаю это утка. Я боюсь как бы кто-то из топ-5 не захотел себе Ивича уже в межсезонке и там уже могут быть другие бюджеты и интересы тренера...ну например какой-нибудь Лацио или Рома или Астон Вилла.

    Всё может быть, там другие перспективы...
    112910415
    112910415
    вчера в 12:29
    и не только к нему, вероятно
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 12:13
    Спартак как всегда переманивает лучших и всёравно нечего не могут!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:13
    Ну вот ..опять Москау дербанят тренеров.... хоть бы он им отказал.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     