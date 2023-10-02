Бывший тренер «Спартака» заявил о готовности возглавить команду

Итальянский специалист Массимо Каррера заявил, что готов возглавить «Спартак», если произойдёт отставка главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ после десяти туров «Спартак» занимает 5-е место.
Напомним, Каррера приводил «красно-белых» к чемпионству в сезоне 2016/2017 и выигрывал Суперкубок России 2017/2018.
Ну желания Карреры я понимаю, его отовсюду попёрли и он последние годы находится безработным, но вот зачем он Спартаку вот в чём вопрос.
Чемпионство Карреры в Спартаке было случайным со множеством факторов, которые вопреки логики сошлись в этот сезон, но после этого Каррера доказал, что как главный тренер он полный профан.
Тут как говориться поменять шило на мыло.
Это конкурентам на потеху!
Ну желания Карреры я понимаю, его отовсюду попёрли и он последние годы находится безработным, но вот зачем он Спартаку вот в чём вопрос.
Чемпионство Карреры в Спартаке было случайным со множеством факторов, которые вопреки логики сошлись в этот сезон, но после этого Каррера доказал, что как главный тренер он полный профан.
Тут как говориться поменять шило на мыло.
Это конкурентам на потеху!