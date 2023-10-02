Бывший тренер «Спартака» заявил о готовности возглавить команду

Итальянский специалист заявил, что готов возглавить «Спартак», если произойдёт отставка главного тренера «красно-белых» .

Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб.