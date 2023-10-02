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Бывший тренер «Спартака» заявил о готовности возглавить команду

вчера, 14:52

Итальянский специалист Массимо Каррера заявил, что готов возглавить «Спартак», если произойдёт отставка главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб.

В текущем сезоне РПЛ после десяти туров «Спартак» занимает 5-е место.

Напомним, Каррера приводил «красно-белых» к чемпионству в сезоне 2016/2017 и выигрывал Суперкубок России 2017/2018.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:25
А что, Абаскаля уже отправили в отставку?
mat73
mat73
вчера в 19:55
Эмери ещё есть в этой очереди )))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:36
У меня к вам два вопроса.
Когда Каррера работал главным тренером в Юве?
И причём здесь Семак?
Подменять, исполнять обязанности и быть ассистентом это не значит быть главным. В Юве и сборной Италии он был при Конте и не более того.
Сам Каррера только после увольнения Аленичева стал единолично руководить командой, но если вначале он ехал на "богаже" Алеричева и диком фарте то потом были только провалы. Или вы забыли как вы же его гнали из команды так же как и сейчас Абаскаля? А может даже ещё жёстче было.
А потом была Греция и позор в Серии С (третий дивизион Италии).
Да еще с 2021 года как его погнали с Бари он нигде не оказался нужен.
Ну разве он не профан?
Не, я кстати не против если он вернётся в Спартак и наверное будет много шума и лозунгов типа "возвращения великого" и "вот сейчас уж точно Спартак всех порвёт", но потом будет жёсткое похмелья и опять гнать его будите.
Проблемы Спартака не в игроках и тренерах, проблемы в головах особенно у руководства.
Ваша психология вам же и мешает. Вы хотите всё сразу, ведь вы великие, вы хотите каждый год быть чемпионами и что бы всех громить и красиво играть но этими гонками не даёте создать команду.
У вас первый вопрос новому тренеру: "Вы сделаете в этом сезоне Спартак чемпионом?"
Хотя должна быть всего одна просьба:Сделайте из Спартака наконец то уже команду, а мы вам мешать и гнать вперёд с шашками наголо не будем".

Но будет опять вопрос, а не пожелание и не важно кто придёт, всё будет повторяться.

P.S. Чуть не забыл про Семака сказать. Мне вообще пофиг какой он тренер!!! Поговори с болелами Зенита на эту тему.
galeevae
galeevae
вчера в 19:22
Если не найдут более серьезную кандидатуру (условного Клоппа или Мауринью за большие деньги) вполне себе рабочий вариант. Каррера неплохой мотиватор, думаю хуже Абаскаля точно не будет, а фанаты вообще примут на ура.
Константин Белых
Константин Белых ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:33
Если Каррера профан в Юве поработал то Семак тогда кто? Да любой из РПЛ тренер что гений?
112910415
112910415
вчера в 17:59
вариант не пустой, если что
протон
протон
вчера в 17:25
Предлагаю Спартаку выйти за рамки и назначить главным тренером оркестр, состоящий из Карреры, Аленичева, Рианчо, Кононова, Мостового, Черчесова и Карпина
nubom
nubom
вчера в 16:38
Абаскаль просил за ним не занимать...
Верг
Верг
вчера в 16:17
Каррера , верим!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:55
Пусть с женами сперва разберутся, чтобы никаких капризов и хнык. А так без раскачки дважды войдет в одну реку. Прагматичен,что очень важно для Спартака. Хватит махать шашкой и получать время от времени по соплям. Наверняка владеет информацией о происходящем. Ну, а то, что в других чемпионатах не получилось, так у нас у самих круговорот идёт, так же, как и у них. Как план Б надо в уме держать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:23
У нас свой Юран есть, пора уже дать порулить....
lotsman
lotsman
вчера в 15:22
Черчесов напрягся от этой новости.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:20
Я буду долго смеяться если Карреру назначат главным ещё раз!!!
Ну желания Карреры я понимаю, его отовсюду попёрли и он последние годы находится безработным, но вот зачем он Спартаку вот в чём вопрос.
Чемпионство Карреры в Спартаке было случайным со множеством факторов, которые вопреки логики сошлись в этот сезон, но после этого Каррера доказал, что как главный тренер он полный профан.
Тут как говориться поменять шило на мыло.
Это конкурентам на потеху!
aeg9rta2pr4u
aeg9rta2pr4u
вчера в 15:18
Уж всяко не хуже рыжего попрыгуна будет
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:07
Массимо серьёзный кандидат.
Желаю Спартаку сделать правильный выбор и крушить Зенит, Локо, ЦСКА, а также не проигрывать Волжанам.)
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