В США игрок вышел на поле в профессиональном матче в 13 лет. Это рекорд

Нападающий «Сакраменто Репаблик» Да'виан Кимброу вышел на поле в матче ЮСЛ (второй дивизион США) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0) в возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней.
Таким образом, он стал самым молодым футболистом, дебютировавшим на профессиональном уровне. Ранее этот рекорд принадлежал Акселю Кею, который в 2021 году сыграл в возрасте 13 лет, 9 месяцев и 9 дней.
Да, не МЛС, имелось ввиду, что во взрослый футбол привлекают детей, для юноши это отлично, незабываемый заряд и эмоции, но есть риск получить серьезную травму в столь юном возрасте против уже взрослых и более мощных мужиков
Да, не МЛС, имелось ввиду, что во взрослый футбол привлекают детей, для юноши это отлично, незабываемый заряд и эмоции, но есть риск получить серьезную травму в столь юном возрасте против уже взрослых и более мощных мужиков