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В США игрок вышел на поле в профессиональном матче в 13 лет. Это рекорд

вчера, 19:24

Нападающий «Сакраменто Репаблик» Да'виан Кимброу вышел на поле в матче ЮСЛ (второй дивизион США) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0) в возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней.

Таким образом, он стал самым молодым футболистом, дебютировавшим на профессиональном уровне. Ранее этот рекорд принадлежал Акселю Кею, который в 2021 году сыграл в возрасте 13 лет, 9 месяцев и 9 дней.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Месси в таком же возрасте уже набивал стату на взрослых дяденьках.
112910415
112910415
сегодня в 06:30
если серьёзно, то нельзя детям во взрослый футбол !
stanichnik
stanichnik ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Доброго Здоровья shishani!
Роналду тоже статистику улучшает в играх с таджикскими футболистами.))
Роман313
Роман313
вчера в 23:58
Просто привлечение внимания
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:38
Вот вам и уровень футбола в США, что даже дети выходят на поле. Месси нашёл нормальное место, для набивания статистики))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:05, ред.
Это шоу, а не рекорд, как Трамп мутузил главу WWE, в Америке, спорт на втором месте, впереди рекламная компания , Рестлинг олицетворение Америки, выход бойца, история противостояния, стоит дороже чем сам бой!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Дебютировать в профессиональном контактном виде спорта среди взрослых в возрасте тринадцати лет, вот он во всей красе звериный оскал капитализма.
djaich
djaich
вчера в 21:36
Был уже такой, но в МЛС, где дебютировал в 14 лет, звали Фредди Аду. Феноменально разрекламированной пустышкой оказался. Всё это очень похоже на мошенничество, где "рекорд" устанавливают ради рекламы и внимания СМИ для привлечения публики.
Futurista
Futurista
вчера в 21:32
13 лет рост 180 см)...там наверное и борода как у Ховарда)...
Romeo 777
Romeo 777 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:22
И вам доброго здоровья!)
Да, не МЛС, имелось ввиду, что во взрослый футбол привлекают детей, для юноши это отлично, незабываемый заряд и эмоции, но есть риск получить серьезную травму в столь юном возрасте против уже взрослых и более мощных мужиков
stanichnik
stanichnik ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:52
Доброго Здоровья Romeo!
Вообще то речь идёт про ЮСЛ, но в МЛС в погоне за рекордами такое наверняка тоже возможно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:18
Совсем плохи дела в МЛС…
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:49
Я об этом кстати подметил)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:47
Главное, это ни о чём не говорит, у любого клуба есть такая возможность, если по закону можно, то хоть пятилетнего малыша можно выпустить)
протон
протон
вчера в 19:30
Возможно ради рекорда вывели
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