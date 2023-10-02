В США игрок вышел на поле в профессиональном матче в 13 лет. Это рекорд

1696263868

вчера, 19:24

Нападающий «Сакраменто Репаблик» вышел на поле в матче ЮСЛ (второй дивизион США ) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0) в возрасте 13 лет, 7 месяцев и 13 дней.

Таким образом, он стал самым молодым футболистом, дебютировавшим на профессиональном уровне. Ранее этот рекорд принадлежал Акселю Кею, который в 2021 году сыграл в возрасте 13 лет, 9 месяцев и 9 дней.