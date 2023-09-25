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«Ньюкасл» установил рекорд Английской Премьер-Лиги

вчера, 08:23
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 8Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче 6-го тура АПЛ (8:0).

«Сороки» стали первой командой в истории турнира, у которой 8 разных игроков отличились в одном матче.

«Клинки» потерпели самое крупное поражение в английских лигах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:53
блестящий результат !
сороки такое любят
ОПС
ОПС
вчера в 09:32
Бывает, что счет 1:0 больше приносит радости, чем вот такой счет.
yj7m88tzsyzg
yj7m88tzsyzg
вчера в 09:28
Сороки любят блестящее, вот и налетели стаей на клинки
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:59
Юнайтеды перестрелку устроили в одни ворота....
lotsman
lotsman
вчера в 08:48
хорошо порезвились над бедным Шеффилдом.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:47
Как будто сговорились так забивать)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:27
Устроили полнейший разгром!!!
протон
протон
вчера в 08:23
Редкость конечно, но Шеффилд Юнайтед справедливости ради сами способствовали такому урожаю голов во многом. Милан зажимал этот Ньюкасл в обороне, а тут прямо раздолье.
Гость
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