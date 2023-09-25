«Ньюкасл» установил рекорд Английской Премьер-Лиги

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче 6-го тура АПЛ (8:0).
«Сороки» стали первой командой в истории турнира, у которой 8 разных игроков отличились в одном матче.
«Клинки» потерпели самое крупное поражение в английских лигах.
|Шеффилд Юнайтед0 : 8Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче 6-го тура АПЛ (8:0).
«Сороки» стали первой командой в истории турнира, у которой 8 разных игроков отличились в одном матче.
«Клинки» потерпели самое крупное поражение в английских лигах.
сороки такое любят
сороки такое любят