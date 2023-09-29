МЮ установил рекорд, в 12-й раз подряд получив домашний матч в кубках

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сегодня, 01:27

«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в английских кубковых турнирах.

Клуб проведёт 12-й матч подряд во внутреннем Кубке на своём поле. По данным источника, вероятность подобного — 4096 к 1. За последние три года команда сыграла в соревнованиях не на своём поле только в сезоне 2022/23, когда было два матча Кубка Лиги с «Ноттингем Форест» в 1/2 финала, а также полуфинал и финал Кубка Англии, которые прошли на «Уэмбли» в Лондоне.