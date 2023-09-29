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ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Кубок Английской Лиги 2023/2024

МЮ установил рекорд, в 12-й раз подряд получив домашний матч в кубках

сегодня, 01:27

«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в английских кубковых турнирах.

Клуб проведёт 12-й матч подряд во внутреннем Кубке на своём поле. По данным источника, вероятность подобного — 4096 к 1. За последние три года команда сыграла в соревнованиях не на своём поле только в сезоне 2022/23, когда было два матча Кубка Лиги с «Ноттингем Форест» в 1/2 финала, а также полуфинал и финал Кубка Англии, которые прошли на «Уэмбли» в Лондоне.

МЮ в 4-м раунде Кубка Английской Лиги встретится с «Ньюкаслом». Об остальных парах можно узнать здесь.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:42
Ой да ладно тебе, вон у Арсенала группа еще легче, но при этом они из второй корзины.
Ну, а так конечно у сити частенько легкие группы в лч. но и в "группы смерти" попадали неоднократно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:19
А жребий то не совсем слепой.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:53
Так и не исправили?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:50
Только подобные 56ьные рекорды и покоряются дьяволам
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
Абсолютно ни о чем не говорит. Пусть еще попробуют выиграть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:19
Тень сэра Алекса благоволит Красным Дьяволам...
Mekail
Mekail
сегодня в 07:15
Осталось дело за малым... выиграть этот матч, а то рекорд будет омрачен.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:14
Вероятность 4096 к...каждому)...
Migelito
Migelito ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:14
А еще сетуют, мол интерес к групповому этапу падает. МС десятый год подряд с Лейпцигом. Ну поставь ты его с условной Баварией, Интером например, глядишь и интерес поднимется))
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:07
Вот и английские статистики пригодились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 06:36
Нет, МЮ и здесь уникален - им шарики морозят 🤪
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:48
Обычно такие рекорды ставятся нагретыми шариками, имея друзей в руководстве) Вон, МС тоже в 12-й раз получило слабейшую группу в ЛЧ)
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 01:37
Это МЮ не помогает и не поможет
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