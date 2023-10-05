Гвардиола вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов

Вчера в матче второго тура Лиги чемпионов главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 103-ю победу в данном турнире. Испанец вышел на второе место среди тренеров по количеству викторий.
Больше всех побед в Лиге чемпионов одержал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Первая пятёрка выглядит следующим образом: Анчелотти — 109, Гвардиола — 103, Алекс Фергюсон — 102, Арсен Венгер — 82 и Жозе Моуриньо — 77.
Пишу это не для того, чтобы наехать на него за то, что он тренировал только топов - плохого тренера туда бы банально не позвали, а потому, что мне кажется, что это был бы интересный эксперимент и для фанатов футбола, и для самого Пепа
Пишу это не для того, чтобы наехать на него за то, что он тренировал только топов - плохого тренера туда бы банально не позвали, а потому, что мне кажется, что это был бы интересный эксперимент и для фанатов футбола, и для самого Пепа
Если даже Анчи уйдёт из клубного футбола, то всегда есть риск, что вернётся Зидан, выиграет ещё пару ЛЧ за пару лет, как он любит (да, например, в следующем году в "Реал" он может вернуться), и Пеп снова не у дел останется.
Если даже Анчи уйдёт из клубного футбола, то всегда есть риск, что вернётся Зидан, выиграет ещё пару ЛЧ за пару лет, как он любит (да, например, в следующем году в "Реал" он может вернуться), и Пеп снова не у дел останется.
Если начинать разбирать игру каждого тренера, то по мнению болельщиков других клубов - это будет несколько левых титулов со скандальными матчами.
Зидан пусть пробует себя в том же АПЛ. Уверен, пропадёт.
Если начинать разбирать игру каждого тренера, то по мнению болельщиков других клубов - это будет несколько левых титулов со скандальными матчами.
Зидан пусть пробует себя в том же АПЛ. Уверен, пропадёт.