Гвардиола вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов

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вчера, 10:52

Вчера в матче второго тура Лиги чемпионов главный тренер «Манчестер Сити» одержал 103-ю победу в данном турнире. Испанец вышел на второе место среди тренеров по количеству викторий.

Больше всех побед в Лиге чемпионов одержал главный тренер «Реала» .

Первая пятёрка выглядит следующим образом: Анчелотти — 109, Гвардиола — 103, — 102, — 82 и — 77.