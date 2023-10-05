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Гвардиола вышел на второе место по количеству побед в Лиге чемпионов

вчера, 10:52
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вчера в матче второго тура Лиги чемпионов главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 103-ю победу в данном турнире. Испанец вышел на второе место среди тренеров по количеству викторий.

Больше всех побед в Лиге чемпионов одержал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Первая пятёрка выглядит следующим образом: Анчелотти — 109, Гвардиола — 103, Алекс Фергюсон — 102, Арсен Венгер — 82 и Жозе Моуриньо — 77.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:24
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:18
    Эту новость принесли "сороки" из Ньюкасла?)
    de1-pier0
    de1-pier0
    вчера в 16:20
    52 года у Гвардиолы,сам был центральный защитник,как ему удалось поставить такую супер атакующую игру.,к 64 годам как у Карло,у него их будут больше 200..
    de1-pier0
    de1-pier0
    вчера в 16:15
    Посмотрите внимательно как Зидан выигрывал,будто там скандалов не было,все ошибки были в пользу реала.Вот именно если именно если был Вар,2017 кубок был у Юве,2017 у Баварии,2018 году Ливерпуля. Мои поздравления лучшему тренеру современности,футбол Гвардиолы и Анчилоти...это разное ,автобусы против феррари...если вы аналитик,вы обязаны это признать.Иначе зачем тут сидеть и обманывать сам себя.
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 16:01, ред.
    Несогласен. Сити- это не один человек- это команда, в полном смысле слова. Это первое. А второе, это то, что по игре, МС был лучше во всех компонентах и победил заслуженно. Лепциг ничего не показал, кроме пяти минут во 2-м тайме, где они ненадолго перехватили инициативу. Во всём остальном- Сити имел неоспоримое преимущество и по игре в целом, и по моментам. Вчерашний матч, как раз тот случай, когда победа одной из команд- вопросов не вызывает. Гварду надо отдать должное еще и в том, что в таком креативном коллективе как МС нашлось место, даже такому примитивщику как Холанд! Ну и конечно отсутствие Де Брёйне, тоже, не может пройти безболезненно...
    FenixSL
    FenixSL ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 15:49
    на нем же кстати ЧМ взяли)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:22
    Дружище, извини, но вчера Сити отскочил на индивидуальном мастерстве Альвареса, да, именно его точное попадание сделало разницу
    kazakoff
    kazakoff ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Точно точно
    Не учёл
    Ну тогда в следующей ЛЧ наверняка, раз Карлито уходит в Бразилию
    FenixSL
    FenixSL ответ f33zra8nbnpb (раскрыть)
    вчера в 13:35
    на пятки ему наступает Береза
    FenixSL
    FenixSL ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 13:34
    да, я тоже не спорю
    просто рассуждаю
    согласен
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ FenixSL (раскрыть)
    вчера в 13:30
    Я согласен.

    Я и не пытаюсь оскорбить Пепа, и не говорю, что в середняке он провалится.

    Как я и писал выше - было бы просто интересно наблюдать за работой Пепа именно в такой среде
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 13:14
    А я бы не сказал, что топы так провалили тогда сезон. Просто тогда в один из последних лет была реальная конкуренция, всё ещё не было таких трат, чтобы топы оторвались от остальных на голову.
    Palex
    Palex ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 13:07
    Согласен. Как Моуриньо с Порто или как Клопп с Майнцем.
    f33zra8nbnpb
    f33zra8nbnpb
    вчера в 13:03
    Пеп моложе, явно будет первым
    FenixSL
    FenixSL ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 13:00
    так он потому и велик получается что просто не идет на понижение с рисками
    это никак не оскорбляет его
    просто он один такой по сути
    не дотянуть до Зидана конечно, но все же)
    любой тренер что всякое высокое выигрывал, потом шел в какой то "перспективный" проект или в исторически крутую команду, а там и результаты не стабильные
    перешел бы Гвардиола в тот же Эвертом, дольше Анчи не продержался бы)
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 12:55
    Все говорят, что Гвардиола приходит только на все готовое, но Барселона Райхарда, не равно Барселона Гвардиолы, команда вышла на новый уровень. за Баварией и Бундеслигой я не следил, поэтому тут ничего сказать не могу, но Манчестер Сити Пеллегрини и Манчестер Сити Гвардиолы очень отличаются.

    Единственное, что нужно доработать Гвардиоле в Сити, это убрать мандраж в финале ЛЧ. Что в матче с Челси в проигранном финале, что в финале против Интера, Сити выходил скованными, чувствовалось давление. А ведь все стадии до этого Манчестер Сити проходил катком.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Да это отговорки в пользу бедных)
    Так можно и Раньери с его Лестером принизить, так как все топы Англии провалили сезон. Это же не проблемы Лестера в том, что все отпали от гонки, они заслуженно выиграли чемпионат. Выигрывает та команда, которая наиболее приспособленная к текущим условиям. В этом наверное и есть некая красота футбола.
    Владимир 77
    Владимир 77
    вчера в 12:45
    А Семак хоть во вторую сотню входит?
    Capral
    Capral
    вчера в 12:45, ред.
    Несмотря на увольнениe Гварда из Баварии, но именно он вернул Мюнхену чемпионство, после трехлетнего отсутствия.
    Capral
    Capral ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Работать со звёздами- тоже надо уметь! И, как сказал однажды Великий Фиола: "Скопление звёзд- еще не создаёт созвездия"!
    112910415
    112910415
    вчера в 11:59
    ого !
    а ведь 1 место можно ожидать в обозримом будущем !
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:39
    Так и сегодня VAR многих не устраивает, всё равно решение принимает судья.
    Если начинать разбирать игру каждого тренера, то по мнению болельщиков других клубов - это будет несколько левых титулов со скандальными матчами.
    Зидан пусть пробует себя в том же АПЛ. Уверен, пропадёт.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Всего 1?? Насмешил.
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 11:29
    Гвардиола намного моложе и сыграл меньше матчей.
    В следующем сезоне займёт первое место и дальше будет только увеличивать отрыв.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 11:28
    А денег сколько потрачено на это?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:22
    Ну был там один момент с Чакыром тоже, да.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 11:21
    Чтобы побить рекорд, ему нужно, чтобы Анчи уволился прямо сейчас или не выиграл не одной игры больше в этой ЛЧ)
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 11:20
    В этой ЛЧ наверняка побьёт рекорд, если ничего сверхординарного не случится
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:17
    а про "честные" победы Зидана почему умалчиваешь?
    Capral
    Capral
    вчера в 11:13
    Я небольшой знаток британского футбола, редко смотрю АПЛ. Но игры МС в ЛЧ стараюсь не пропускать. Вот и вчера, с удовольствием посмотрел игру в Лейпциге. И что бросается в глаза- это манера игры МС- чисто тренерский стиль!!! Никогда, я не был фанатичным поклонником Гвардиолы, но надо отдать ему должное, как, он умеет создавать рисунок в игре своей команды!!! Его команды не играют в стихийный, неорганизованный футбол. Каждая команда Гварда- имеет своё неповторимое лицо. Даже вчера, было видно, как, игроки МС выбирают позицию на поле, как, в два- три коротких паса выходят на ударные позиции в штрафной соперника и создают остроту, а это- уже чисто тренерская СХЕМА!!! И это при том, что М.Розе- очень осторожный стратег, и старается максимально грамотно читать соперника, и играть в обороне!

    Да, был у Гварда провал в Баварии, когда он, видимо по привычке начал прививать барселонский стиль Мюнхену, что конечно не понравилось немецкому руководсту. Но в целом, кто бы что не говорил- Гвардиола Велик!!! Он- Тренер Современности!!!!!!!
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