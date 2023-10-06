Моуриньо покинет «Рому» по окончании сезона

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вчера, 09:45

Главный тренер «Ромы» не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение специалиста с итальянской командой истекает в июне 2024 года.

Сообщается, что португалец намерен возглавить сборную, которая готова бороться за титулы. В первую очередь называют национальные команды Англии, Италии и Бразилии.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Под руководством португальца римляне выиграли Лигу конференций.

Напомним, 60-летний тренер никогда не возглавлял национальную сборную.