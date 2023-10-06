Моуриньо покинет «Рому» по окончании сезона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение специалиста с итальянской командой истекает в июне 2024 года.
Сообщается, что португалец намерен возглавить сборную, которая готова бороться за титулы. В первую очередь называют национальные команды Англии, Италии и Бразилии.
Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Под руководством португальца римляне выиграли Лигу конференций.
Напомним, 60-летний тренер никогда не возглавлял национальную сборную.
А так про Португалию он сам не раз говорил что хотел бы возглавить после клубной карьеры
А так про Португалию он сам не раз говорил что хотел бы возглавить после клубной карьеры
Теперь главная интрига - доработает ли он до конца или уйдет посреди сезона как всегда после Реала.
Теперь главная интрига - доработает ли он до конца или уйдет посреди сезона как всегда после Реала.