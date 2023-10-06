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Моуриньо покинет «Рому» по окончании сезона

вчера, 09:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не будет продлевать контракт с клубом. Соглашение специалиста с итальянской командой истекает в июне 2024 года.

Сообщается, что португалец намерен возглавить сборную, которая готова бороться за титулы. В первую очередь называют национальные команды Англии, Италии и Бразилии.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Под руководством португальца римляне выиграли Лигу конференций.

Напомним, 60-летний тренер никогда не возглавлял национальную сборную.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:38
Жозе верен себе, график уходов соблюдает. Больше трех лет он задержался за всю карьеру один раз, в Челси. Да и то на пару месяцев.
Теперь главная интрига - доработает ли он до конца или уйдет посреди сезона как всегда после Реала.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:34
Пора ему на покой его тактика давно не работает
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:07
Италия возможно, если в отборе провалятся
А так про Португалию он сам не раз говорил что хотел бы возглавить после клубной карьеры
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:49
Не знаю зачем тогда Роме его держать. Уже найти ему замену и платить зарплату до конца контракта, если конечно деньги позволяют.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:26
После него остается выжженная земля.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:03
Жозе уже пора найти другой клуб, в Роме нет мотива остаться.
izrafel
izrafel
вчера в 09:59
Собственники клубов-середняков, (Рома один из таких и никаким топом в Италии не являлся) очень часто берут именитого тренера с одной целью, чтобы пресса возбудилась и фаны попёрли на стадион. Этой цели владельцы Ромы и достигли: посещаемость и доходы взлетели и главная приманка - именно Жозе....и если он уйдет, то..
Вещий
Вещий
вчера в 09:56
Болею за Моура...какой бы командой он не руководил...Но стареет Жозе, стареет...
Проиграть в последнем туре идущей в чемпе на последнем месте Кремонезе, которая в 23 играх набрала 9 очков (9 из 69 возможных),которая в 23 играх не одержала ни одной победы... Это полный капец, Жозе...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:54
Желание возглавить сборную ,если будут предложения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:49
Саудиты тебя уже ждут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:46
Маур покинет Рому и будет искать "особенный" клуб...)))
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