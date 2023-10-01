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В «Байере» опровергли информацию о том, что Алонсо уйдёт в «Реал»

вчера, 16:18

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о будущем главного тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

Он продлил свой контракт не так давно и сделал это не просто так, а потому что ему известно, что мы строим большой проект. У него очень хорошая команда, очень хороший тренерский штаб и полная поддержка в нашем клубе. Это то, что мотивирует его и нас. И я думаю, это видно по игрокам. Вот почему он продлил свой контракт. Да, ходят слухи, так бывает.

С тренером всё не так, как с игроком. Для наставника важно понимать, что он находится в нужном месте. Для клуба также важно понимать, что тренер подходит для команды. Мы оба взяли конкретные обязательства по этому поводу несколько недель назад. Так что я спокоен.

«Байер» возглавляет таблицу Бундеслиги.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ KWW19 (раскрыть)
вчера в 16:27
Здравствуйте. Его можно добавить.
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