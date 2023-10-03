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Лэмпард заинтересован в том, чтобы возглавить «Рейнджерс»

вчера, 20:14

«Рейнджерс» рассматривает несколько человек на должность главного тренера.

1 октября стало известно об уходе из клуба Майкла Бина.

По информации источника, в шорт-лист «джерс» входят несколько кандидатов. Интерес к тому, чтобы возглавить команду, проявили Кевин Мускат, Паскаль Янсен, Фрэнк Лэмпард и Джон Юстас. Однако наставника «АЗ Алкмар» Янсена шотландцам может быть сложно заполучить, так как клуб занимает 2-е место в чемпионате Нидерландов.

Sky Sports News подтверждает, что экс-тренер «Челси» Грэм Поттер и менеджер «Престона» Райан Лоу «Рейнджерс» не рассматриваются.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:41
Лэмпард заинтересован возглавить кого угодно
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42
Не факт, что Френк возглавит Рейнджерс - довольно обширный список кандидатов на это место.
t8v795caf3ks
t8v795caf3ks
вчера в 20:37
У Фрэнка не получается пока на тренерской скамейке
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