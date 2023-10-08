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Моуриньо отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Ромы»

вчера, 23:54

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что он мог бы быть уволен из римского клуба, если бы сегодня «волки» проиграли «Кальяри».

Я не знаю, о чем вы говорите. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я прекрасно знаю, чего хочу, а именно отдать все, что могу, «Роме». Никаких проблем нет, сегодня «Рома» выиграла. Я здесь, чтобы попытаться помочь ребятам достичь результатов, которых хочет клуб, которых хотят болельщики и которых хотим мы вместе.

«Рома» обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Римская команда занимает 10-е место в Серии А.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:24
Хорошая хотелка,с десятого места,думаю болелы не об этом мечтают!!!
ehvrn4tdrur4
ehvrn4tdrur4
сегодня в 07:35
Жозе в своем стиле, на позитиве
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:56
Трепло.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 03:43
Я бы так охарактеризовал Моуриньо, непредсказуемый болтун.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:37
Обыкновенный лукавит, он уже ищет себе место.
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