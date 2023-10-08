Моуриньо отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Ромы»

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вчера, 23:54

Главный тренер «Ромы» прокомментировал слухи о том, что он мог бы быть уволен из римского клуба, если бы сегодня «волки» проиграли «Кальяри».

Я не знаю, о чем вы говорите. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и я прекрасно знаю, чего хочу, а именно отдать все, что могу, «Роме». Никаких проблем нет, сегодня «Рома» выиграла. Я здесь, чтобы попытаться помочь ребятам достичь результатов, которых хочет клуб, которых хотят болельщики и которых хотим мы вместе.

«Рома» обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Римская команда занимает 10-е место в Серии А.