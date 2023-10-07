Моуриньо могут уволить в случае поражения «Ромы» от «Кальяри»

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вчера, 12:53

Главного тренера «Ромы» могут отправить в отставку в случае поражения от «Кальяри».

По информации источника, кандидатом на замену является , которого в сентябре уволили из сборной Германии.

«Рома» занимает 13-е место в Серии А после 7 туров, у команды 8 очков.