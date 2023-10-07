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Моуриньо могут уволить в случае поражения «Ромы» от «Кальяри»

вчера, 12:53
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома19:00 Не начался

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо могут отправить в отставку в случае поражения от «Кальяри».

По информации источника, кандидатом на замену является Ханс-Дитер Флик, которого в сентябре уволили из сборной Германии.

«Рома» занимает 13-е место в Серии А после 7 туров, у команды 8 очков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:44
По хорошему Моура нужно было менять после второго сезона, а сейчас принимать такое решение после пары неудач странно, нет подходящего тренера на рынке. Его брали с задачей попасть в ЛЧ и он с ней не справился, поставил всё на ЛЕ и прогорел в финале. Не подходит его философия под современный футбол, с молодежью не работает, а у Ромы с ФФП серьезные проблемы и тут только свободных агентов брать. Тут скаутам отдать должное стоит, привезти Лукаку и Дибалу и много добротных середняков в таких условиях. Запаса прочности у команды нет игрового, могут слить любому сопернику в Италии и больше всего раздражает, что он из Ромы делает маленький клуб. Вся Италия против них, все решения судей против них, каждая игра Ромы это бесконечные апелляции к судьям. Тренер с самой высокой зарплатой в лиге должен давать больше чем харизму в интервью, хочется от Ромы прессинга и искрометного футбола, а в реальности это сплошное уныние. При этом при всех минусах я бы Моуриньо оставил, есть шанс, что он за ЛЕ зацепится, а подходящих вариантов на рынке для Ромы не вижу, только если тренера Монцы выкупить, но нужно ли ему это?
112910415
112910415
вчера в 17:22
да не проиграет он
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:26
Из какой команды он в последний раз уходил по собственному желанию? Куда бы не пошёл, его увольняют
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:22
Его не надо было и брать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:33
Глупцы.
Он Роме, своим присутствием на посту тренера, одолжение сделал.
Кто ещё метнётся тренировать таких бездарей ? Команда из Рима напрочь лишена даже средне качественных игроков (за исключением 2-х или 3-х персон)
izrafel
izrafel
вчера в 13:27
Безусловно, в чем сильнее гости навскидку прямо сейчас, чем хозяева, это линия атаки, которая у Ромы в этом году подобралась монструозная. Римляне должны постепенно набирать кондиции, становиться лучше, что и происходит, тогда как последняя команда серии А играет нестабильно и слабо в обороне и защите. Рома выше классом. сейчас находится на подъеме и важные 3 очка из этого выезда должна увозить. как ни крути. Оборона хозяев - подарок для мощной линии атаки подшефных Моуриньо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:02
Рома конечно пока не впечатляет своей игрой, но Кальяри вообще не подаёт признаки жизни, ноль побед, две сухие ничьи и разница забитых и пропущенных 2-12, даёт основание полагать, что Мауриньо останется ещё какое-то время в Роме.
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