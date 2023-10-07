Моуриньо могут уволить в случае поражения «Ромы» от «Кальяри»

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо могут отправить в отставку в случае поражения от «Кальяри».
По информации источника, кандидатом на замену является Ханс-Дитер Флик, которого в сентябре уволили из сборной Германии.
«Рома» занимает 13-е место в Серии А после 7 туров, у команды 8 очков.
Он Роме, своим присутствием на посту тренера, одолжение сделал.
Кто ещё метнётся тренировать таких бездарей ? Команда из Рима напрочь лишена даже средне качественных игроков (за исключением 2-х или 3-х персон)
Он Роме, своим присутствием на посту тренера, одолжение сделал.
Кто ещё метнётся тренировать таких бездарей ? Команда из Рима напрочь лишена даже средне качественных игроков (за исключением 2-х или 3-х персон)