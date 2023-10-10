Моуриньо — о своих критиках: «Существует антимоуриньонизм»

Главный тренер «Ромы» после победы над «Кальяри» в матче Серии А высказался о критиках, которые хотят, чтобы его уволили из клуба.

Существует и антимоуриньонизм. Ему следуют люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает, и когда не добивается успеха в Европе. Они веселятся по радио, и это нормально. Я говорю это, так как встречаю людей на улице, в любой части мира, которые отождествляют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история.