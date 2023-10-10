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Моуриньо — о своих критиках: «Существует антимоуриньонизм»

вчера, 21:29

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после победы над «Кальяри» в матче Серии А высказался о критиках, которые хотят, чтобы его уволили из клуба.

Существует и антимоуриньонизм. Ему следуют люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает, и когда не добивается успеха в Европе. Они веселятся по радио, и это нормально. Я говорю это, так как встречаю людей на улице, в любой части мира, которые отождествляют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:06, ред.
Больно ты предвзят.
После 2010 года ничего нет ? В 2015-м он чемпион АПЛ с Челси; в 2017-м - победитель ЛЕ с МЮ и по совести сказать, то, что Глейзеры его выкинули - большая ошибка.
Ну а по Роме..., по Роме обстоит дело так. Это клуб, у которого нет нормального (по европейским меркам) бюджета; нет качественных игроков даже среднего класса ( за исключением 1-3 х персон). Поэтому всё то, что произошло с Ромой за последние 2 года ( приход Моуриньо) - самое светлое за последние 20 лет, ибо никто там мяч пинать толком не могёт, равно как и управлять клубом путно.
Португалец сегодня просто выжимает из этих бездарей тот максимум, на который способны их тела и мозг.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:41, ред.
Моур как обычно, в своём репертуаре. Все вокруг виноваты, а он лишь невинная жертва. И то, что после 2010 года не было ни одного клуба, из которого бы он не уходил без провалов и свиста болельщиков в спину, его абсолютно не волнует. Во всем виноваты те же болельщики, которые не могут по достоинству оценить его талант опускать на дно любой топ-клуб, который он приходит тренеровать.
Futurista
Futurista
вчера в 22:35
Гость
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