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Тен Хаг высказался о давлении, которое на него оказывается в «Ман Юнайтед»

вчера, 20:52

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о давлении, которое на него оказывается за неудовлетворительные результаты в последнее время.

Давление – это часть жизни в «Манчестер Юнайтед» для всех, кто связан с клубом. Требования никогда не бывают простыми, потому что ожидания очень высоки. Но вы носите эмблему МЮ не для того, чтобы иметь легкую жизнь, а потому, что способны справиться с ответственностью.

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balalay
balalay
вчера в 21:10, ред.
к сожалению футбол уже давно не спорт, а бизнес... команды в чемпионатах выстраиваются по местам параллельно затратам на команду и ее развитие
МЮ? МЮ отличается тем, что уже 5 лет тратит в АПЛ больше всех, и больше Ливерпуля, и больше Сити. но не добивается ничего...
поэтому от тренера требуется объяснить - почему он, катализатор превращения затрат в достижения, ничего не добивается?
Гость
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