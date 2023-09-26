Тен Хаг высказался о давлении, которое на него оказывается в «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о давлении, которое на него оказывается за неудовлетворительные результаты в последнее время.
Давление – это часть жизни в «Манчестер Юнайтед» для всех, кто связан с клубом. Требования никогда не бывают простыми, потому что ожидания очень высоки. Но вы носите эмблему МЮ не для того, чтобы иметь легкую жизнь, а потому, что способны справиться с ответственностью.
МЮ? МЮ отличается тем, что уже 5 лет тратит в АПЛ больше всех, и больше Ливерпуля, и больше Сити. но не добивается ничего...
поэтому от тренера требуется объяснить - почему он, катализатор превращения затрат в достижения, ничего не добивается?
МЮ? МЮ отличается тем, что уже 5 лет тратит в АПЛ больше всех, и больше Ливерпуля, и больше Сити. но не добивается ничего...
поэтому от тренера требуется объяснить - почему он, катализатор превращения затрат в достижения, ничего не добивается?