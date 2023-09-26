Тен Хаг высказался о давлении, которое на него оказывается в «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о давлении, которое на него оказывается за неудовлетворительные результаты в последнее время.

Давление – это часть жизни в «Манчестер Юнайтед» для всех, кто связан с клубом. Требования никогда не бывают простыми, потому что ожидания очень высоки. Но вы носите эмблему МЮ не для того, чтобы иметь легкую жизнь, а потому, что способны справиться с ответственностью.