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Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года

вчера, 08:28

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил вероятность своего участия на чемпионате мира 2026 года.

Не знаю, сыграю ли я на ЧМ-2026. Сейчас я не думаю об этом, потому что до начала турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки.

Моя цель — сыграть на Кубке Америки в США. Кроме того, мы уже играл на Кубке Америки в США [в 2016 году], было классно. Хотя мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился.

После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от моего самочувствия. Годы идут, увидим, как я буду себя чувствовать. Вероятно, что в МЛС другие скорости в матчах. До начала ЧМ-2026 еще три года, поэтому будем смотреть за моим состоянием изо дня в день.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 05:13
Ну то, что ты перечислил уже разбирали и все эксперты признали, что всё назначено было правомерно.
Если саудит перепутал футбол с борьбой, то это его проблемы.
Щестны при выходе из ворот не попадает по мячу, а бьёт в голову Месси.
А здесь то какие вопросы? Чистый пенальти.
А вы точно правила футбола знаете?
По поводу ориентации Роналду, вы посмотрите как он на яхте отдыхал и что он трогал у других подобных. Да и про Барда и прочее всего хватает.
Такое здесь нельзя размещать, но вы зайдите посмотрите и как говориться доказательства излишне.
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Вполне возможно, впрочем когда речь идет о великих игроках, Месси тоже не причем
Per4ick
Per4ick ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
паредес ныряет в штрафной с саудитами а с поляками щесны играет по мячу но попадает по лицу месси, сейчас такие пенальти никто не ставит, какие тебе еще нужны доказательства? где красная паредесу с голландцами, почему не беребит пенальти когда игрок аргентины заранее вошел в зону штрафной или то что альварес сам натыкается на ливаковича и должен был быть зафиксирован фол в атаке. а где твои доказательсва что Роналду гей? раз уж начал доказательствами кидаться
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 23:09
Лишним в команде не будет. Что бы там не говорили и писали, но Месси есть Месси.
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:56
Пенальти в матчах с СА и Польшей вообще ни на что не повлияли. Аргентина проиграла СА, а полякам Месси не забил. Все остальные 100% пенальти. Аргентина честно стала чемпионом мира.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 19:08
Опять это домыслы только фанатов гея-нарцисса.
Где доказательства, что это "липовые" пенальти?
Мне тебе доказывать ничего не надо, так как есть видео и данные пенальти официально признали правомерными.
Получается тебе надо доказать, что касаний не было и была симуляция от игроков сборной Аргентины.
Жду видео подтверждения этого, где видно, что была 100% симуляция.
Per4ick
Per4ick ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
с саудовской аравией и польшей 100 процентов липовые пенки, то что есть вар это ни о чем не говорит, другим сборным более явные пенальти не ставили с этим варом, за этим варом так же могут сидеть купленные люди, кто их проверит то потом? а тут одной сборной за один турнир дали аж 5 пенок. ну смешно же и подозрительно. и кто все хотел? как удобно прикрываться под таким предлогом, а то что симпатии больше на его стороне в том числе от президента так это из за того что он попросту любимчик, отсюда его и картонные награды в виде золотых мячей и прочего, не потому что он круче а потому что его больше любят чинуши и прочие журналюги. в этом разница
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:19
Ну в плане пиара Роналду без конкуренции, причём порой к футболу никакого отношения не имеет.
Как сказали в Борруссии Дортмунд почему они не захотели подписывать Роналду: «В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб».

Ну в общем вы правы, при чём здесь Роналду, когда разговор о великих игроках!!!
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:04
А причем тут Роналду? Разговлр про Месси, да он может и лучше Роналду, но только в плане пиара, из Месси просто сделали звезду, и под это просит подарили ЧМ, так что Месси просто пиар продукт и до таких игроков как Зидан, Роналдо, а уж тем более Марадона ему не дотянуться, все его награды картонные, про ЧМ все понятно, про дело Негейры тоже слышали, а какой клуб ему отстегивал?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:35
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 17:02, ред.
    А назови мне хоть один "липовый" пенальти в ворота соперников Аргентины.
    Все пенальти проверялись ВАРом и были признаны правомерными, да там реально были нарушения.
    Заявление президента ФИФА? Не знаю о каком именно вы заявлении, но это в принципе и не важно.
    Весь мир хотел, что бы Месси выиграл ЧМ и даже заклятые враги бразильцы!!!
    Они так и заявляли: "Мы как бразильцы не хотим, что бы ЧМ выиграла Аргентина, но мы хотим, что бы выиграл Месси!".
    А эти слова много стоят.
    Даже многие французы, несмотря, что в финале играла сборная Франция, желали, что бы Месси выиграл ЧМ!!!
    А это что?
    Просто весь мир не хотел, что бы такой великий игрок остался бы без звания чемпиона мира.
    Я думаю это много говорит о признании Месси, а Роналду подобное желали?
    Да Роналду был когда то реально крутым игроком и кстати противостояние с Месси дало обоим стимул для совершенствования, но Месси оказался намного крут чем Роналду.

    А все разговоры это чисто оправдания не конкуренции Роналду перед Месси.

    Даже если верить вашей теории, что Месси подарили чемпионат мира, то вы сами не понимаете, что вы подтверждаете крутость Месси.
    Такое не дарят таким игрокам как Роналду, когда есть намного круче игрок, такой как Месси!!!
    Elliada
    Elliada ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 16:34
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 15:55, ред.
      Здравый смысл подсказывает, что не будет. Причина одна: главная цель его жизни - звание ЧМ - достигнута. Он на вершине пьедестала, славы и любви (по праву). Выше только Солнце и Млечный путь, поэтому так и хочется остаться в памяти чемпионом Мира, а не экс - чемпионом планеты. Второй вариант, учитывая возраст аргентинца, вполне вероятен, а потому риск потери им звания ЧМ большой.
      Прикинув все варианты, Лионель примет единственное (на мой взгляд) верное решение - отказаться от участия.
      Per4ick
      Per4ick
      вчера в 15:13
      врун и лжец. говорит сначала одно а потом совершенно другое, ну после копы 2016 это неудивительно
      Per4ick
      Per4ick ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 15:11, ред.
      а как Роналду подарили ЧЕ 2016 если они не били липовые пенки их не тянули и их даже никто не рассматривал в серьез на титул? в противовес одно только заявление и симпатия президента фифа до ЧМ 2022 навевает мысли что не все чисто и однозначно в заслуженности сборной Аргентины. да и Марадона тоже липа, забил рукой, факт? факт. и в 78 году купили Перу, так что получается все 3 аргентинских титула судейские? далеко не все чемпионства купленные, Германия 2014, Бразилия 2002 или Франция 2018, кстати например Италия 2006 тоже судейская, вторая сборная как раз после Аргентины которая без судеек не может побеждать. ну и это не спроста ведь в свое время много итальянцев переселились именно в аргентину и фамилия например Месси именно с итальнскими корнями, а мафия как раз пошла из Италии. так что все сходится
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 14:53
      Приветствую!
      Тогда судя из твоей логики, то Месси круче Роналду.
      Значит в мировом футболе Месси признали и считают его лучшим, раз сделали такой подарок.
      А Роналду, да он крутой игрок, но что бы ему дарили ЧМ это слишком, с него хватит, что ему подарили ЧЕ 2016.
      Нечто подобным можно разбить теории "покупки чемпионских звании".
      Тут у Месси и на континентальный кубок хватило 2021 и на ЧМ2022, в у Роналду только на =ЧЕ 2016.

      Кстати про Марадонну. В то время нечто подобное и про его победу говорили, но только тогда не было интернета в том виде, что сейчас. Точнее он был в природе, но был у единиц, так, что подобная инфа не распространялась как сейчас.
      Если не веришь, то спроси у англичан почему в полуфинал ЧМ 1986 прошла Аргентина Марадоны, а не их бравая Англия, а потом ещё и чемпионом стала.

      На, а если цепляться ко всем мелочам , то каждый ЧМ, ЧЕ и прочие турниры распродаются, дарятся заранее.
      Так и у Зидана можно чемпионское звание чемпиона мира 1998 года "забрать", там Францию хорошо вели, а перед финалом так вообще скандал случился.
      Там игроков Бразилии откровенно травили, а Роналдо "Зубастик" так вообще чуть ли не умер.
      И так можно про каждый чемпионат рассказать.
      Но подытожим.
      Если Месси и подарили ЧМ, то он его и заслужил, а вот Роналду даже этого не заслужил.
      Ну и тему денег, то у Месси получается больше их.
      Везде Месси побеждает Роналду!!!
      амурец
      амурец ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 14:32
      ЧМ для аргентнцев выиграл Марадона, а Месси ЧМ подарили
      амурец
      амурец
      вчера в 14:30
      Липовые пенальти и судейскую благосклонность обещали и на ЧМ 2026?
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      вчера в 14:12
      Здоровья и удачи, Лео! Ещё должен на ЧМ-2030 сыграть и стать чемпионом!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 14:02
      Месси,если в форме должен поехать на ЧМ 26, но не играть,пока сборная не покажет себя до 1/4 финала,если дойдут тогда Месси можно выйти на поле.Не хочу,чтобы Месси проигрывал,он наш человек.
      112910415
      112910415
      вчера в 13:04
      жизнь покажет, как оно будет
      Кардинал 2
      Кардинал 2
      вчера в 11:30
      Э..., открыл? 🤣🤣🤣
      У гнома свербит, что награды его фанерные. Но понимает, что по-настоящему ЧМ ему уже не выиграть!
      Кардинал 2
      Кардинал 2
      вчера в 11:25, ред.
      Денег не хватит
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 11:06
      На одной ноге будет прыгать
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 10:54
      Слова гнома и гроша ломоного не стоят. В Катаре говорил что последний его Чм. Сейчас уже по другому запел. А сколько раз из сборной уходил и возвращался!!
      ВОRDERLANDS
      ВОRDERLANDS
      вчера в 10:25
      Будет трусы игрокам стирать.Как раз его уровень.
      Elliada
      Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:22
      Во-первых, "всё достигнуто" с его точки зрения (с моей точки зрения тоже). Конечно, у фанатов для Месси может найтись еще не одна цель. Например, покорить АПЛ или ЛЕ.

      Во-вторых, Месси уже выбрал, где закончит карьеру. Это Интер Майами. После окончания игровой карьеры он станет совладельцем Майами и сможет купить любой другой клуб МЛС со скидкой. Учитывая, что КА и ЧМ пройдут в Америке, то можно утверждать, что Месси не поедет в Аргентину доигрывать. Даже жить там не будет.
      cska1948
      cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 10:15
      Я говорю не об аргентинцах ВООБЩЕ. Я говорю о КОНКРЕТНОМ аргентинце в частности. Точнее, развиваю тобой начатую тему, что "всё достигнуто".
      Elliada
      Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:09
      Он для аргентинцев выиграл ЧМ и КА, а это поважнее чемпионата Аргентины.
      cska1948
      cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 10:02
      Мне он ничего не должен доказывать, потому что мне фиолетово на его рекорды. Он, как и Роналду, не герой моего романа. А вот таким как ты ДА должен. Ведь это ты, а не я считаешь сколько и чего он выиграл и достиг в футболе. Если нет смысла аргентинцу стать чемпионом своей страны, то какой тогда вообще смысл в его рекордах?
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