Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины оценил вероятность своего участия на чемпионате мира 2026 года.

Не знаю, сыграю ли я на ЧМ -2026. Сейчас я не думаю об этом, потому что до начала турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки.

Моя цель — сыграть на Кубке Америки в США . Кроме того, мы уже играл на Кубке Америки в США [в 2016 году], было классно. Хотя мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился.