Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оценил вероятность своего участия на чемпионате мира 2026 года.
Не знаю, сыграю ли я на ЧМ-2026. Сейчас я не думаю об этом, потому что до начала турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки.
Моя цель — сыграть на Кубке Америки в США. Кроме того, мы уже играл на Кубке Америки в США [в 2016 году], было классно. Хотя мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился.
После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от моего самочувствия. Годы идут, увидим, как я буду себя чувствовать. Вероятно, что в МЛС другие скорости в матчах. До начала ЧМ-2026 еще три года, поэтому будем смотреть за моим состоянием изо дня в день.
Во-вторых, Месси уже выбрал, где закончит карьеру. Это Интер Майами. После окончания игровой карьеры он станет совладельцем Майами и сможет купить любой другой клуб МЛС со скидкой. Учитывая, что КА и ЧМ пройдут в Америке, то можно утверждать, что Месси не поедет в Аргентину доигрывать. Даже жить там не будет.
Во-вторых, Месси уже выбрал, где закончит карьеру. Это Интер Майами. После окончания игровой карьеры он станет совладельцем Майами и сможет купить любой другой клуб МЛС со скидкой. Учитывая, что КА и ЧМ пройдут в Америке, то можно утверждать, что Месси не поедет в Аргентину доигрывать. Даже жить там не будет.