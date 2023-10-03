Федерико Вальверде назвал свою главную мечту в «Реале»

Полузащитник Федерико Вальверде рассказал, что хочет стать капитаном «Реала».
Я мечтаю однажды стать капитаном «Реала». Для меня это было бы безумием, как это было в сборной Уругвая. Здесь я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. Они наши капитаны. Быть капитаном «Реала» было бы мечтой для меня.
Но торопиться давать молодому не надо капитанить. Это неправильно когда такие как Мбаппе являются капитанами. У самого уже чемодан собран в сторону Мадрида, а он капитан клуба.
Но торопиться давать молодому не надо капитанить. Это неправильно когда такие как Мбаппе являются капитанами. У самого уже чемодан собран в сторону Мадрида, а он капитан клуба.