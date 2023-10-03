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Федерико Вальверде назвал свою главную мечту в «Реале»

сегодня, 00:16

Полузащитник Федерико Вальверде рассказал, что хочет стать капитаном «Реала».

Я мечтаю однажды стать капитаном «Реала». Для меня это было бы безумием, как это было в сборной Уругвая. Здесь я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. Они наши капитаны. Быть ​​капитаном «Реала» было бы мечтой для меня.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:05
Модрич, КРоос уйдут скоро.
Но торопиться давать молодому не надо капитанить. Это неправильно когда такие как Мбаппе являются капитанами. У самого уже чемодан собран в сторону Мадрида, а он капитан клуба.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:04
Мечты иногда и сбываются ,так что все еще впереди.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Надо делать так, что бы вся команда была за тебя. А, уж как это сам решай.
4cgu5tqppbyw
4cgu5tqppbyw
сегодня в 07:29
Похоже ему там доверяют,раз ведёт такие разговоры
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:24
Главное что есть такая цель к которой нужно стремиться. Удачи тебе Федерико!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:16
Сдается, что это несбыточная мечта.
c9y88mk8yvtw
c9y88mk8yvtw
сегодня в 04:33
Задатки у парня для этого есть
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28
Это очень большая ответственность. Вот Серхио Рамос был настоящим капитаном своей команды. Настоящий лидер как на поле, в раздевалке, так и за пределами стадиона. Так что , учись студент. Вальверде конечно же заслуживает повязки своей игрой, но надо подтянуть и другие качества, чтоб быть капитаном. Если ты продолжишь играть на уровне, то, очень может быть так, что ты станешь капитаном мадридского Реала. Самое главное, чтоб не было трас.
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