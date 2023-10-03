Федерико Вальверде назвал свою главную мечту в «Реале»

Полузащитник рассказал, что хочет стать капитаном «Реала».

Я мечтаю однажды стать капитаном «Реала». Для меня это было бы безумием, как это было в сборной Уругвая. Здесь я всегда стараюсь учиться у Модрича, Карвахаля, Крооса. Они наши капитаны. Быть ​​капитаном «Реала» было бы мечтой для меня.