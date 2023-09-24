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Форвард «Интер Майами» рассказал, что его больше всего удивило в Месси

вчера, 11:15

Полузащитник «Интер Майами» Бенжамин Кремаши рассказал о том, как ведёт себя его партнёр по команде Лионель Месси в повседневной жизни.

Я впервые заговорил с ним, когда увидел его во второй раз. Возможно, тогда я больше всего нервничал. Подошёл посмотреть, как у него дела, как он себя чувствовал в те первые несколько дней тренировок, просто завести общий разговор. Но он был один. Меня больше всего удивило то, что он не хочет, чтобы к нему относились по-другому. Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он больше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен. Это также относится к Серхио Бускетсу и Жорди Альбе.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:25
Я слышал что сам Бекхэм владелец Интер Маями не сичтает что Месси достоин золотого мяча, на что говорят Месси немного обиделся и был удивлен что руководсвто клуба за который он играет не считает его достояным данной награды
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:20
Champion of the World
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Да да да расскажи что за это надо дать Месси ЗМ)))))))))))
DXTK
DXTK
вчера в 22:52
Что его удивило в Месси, сколько он смог за раз схавать пачек чипсов Лейс.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:44
Да не удивительно, пацан всю жизнь играл в США и не видел игроков такого уровня, тем более в одной команде теперь) МЛС плюс минус по силе тот же РПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:50
Это слова, произнесенные по заказу.
Elliada
Elliada
вчера в 11:41
Какой разный подход у Месси и Роналду, когда они приходят в новые команды. Месси становится частью команды, делает всё, что остальные. Роналду сажает всех на свою диету и требует больше тренироваться. Учитывая, что Месси выиграл больше трофеев, его подход верный.
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:38
Не совсем так. Месси пришел в худшую команду МЛС. Изначально никто ни на что не рассчитывал. Ставка была только на индивидуальную статистику Месси. Но Лео взял и выиграл первый трофей в истории клуба, вывел Майами в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и финал Кубка США. Этот клуб уже не аутсайдер, а претендент на трофеи. Фанаты хотят трофеи, поэтому давление всё же есть.
shlomo
shlomo
вчера в 11:34
Ну а что ему выпячиваться... уже всем все доказал. Сейчас просто играет в свое удовольствие ни о чем не заботясь и ничего на него не давит.
ОПС
ОПС
вчера в 11:33
Почему у меня прошлый год на матчах 7 и 8 сентября 2022г?
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