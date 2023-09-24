Форвард «Интер Майами» рассказал, что его больше всего удивило в Месси

Полузащитник «Интер Майами» рассказал о том, как ведёт себя его партнёр по команде в повседневной жизни.

Я впервые заговорил с ним, когда увидел его во второй раз. Возможно, тогда я больше всего нервничал. Подошёл посмотреть, как у него дела, как он себя чувствовал в те первые несколько дней тренировок, просто завести общий разговор. Но он был один. Меня больше всего удивило то, что он не хочет, чтобы к нему относились по-другому. Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он больше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен. Это также относится к Серхио Бускетсу и Жорди Альбе.