Гвардиола 3 часа убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

1697294376

вчера, 17:39

Главный тренер «Манчестер Сити» хотел видеть в своей команде полузащитника , когда он ещё выступал за «Боруссию» Дортмунд.

По данным источника, испанский специалист говорил футболисту, что тот сможет выступать в родной Англии, а его будут ценить. Диалог продолжался 3 часа. Также Гвардиола утверждал, что победный цикл «Манчестер Сити» продолжится, а «Реала» — завершается. Хосеп говорил, что АПЛ лучше, чем Ла Лига, в финансовом плане, а некоторые игроки «Реала» перекроют возможности для роста молодого футболиста.

Беллингем поблагодарил Гвардиолу за интерес, но не отказался от перехода в «Реал». Когда испанский тренер понял, что убедить полузащитника не удастся, он пожелал ему удачи.