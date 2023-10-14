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Гвардиола 3 часа убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

вчера, 17:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел видеть в своей команде полузащитника Джуда Беллингема, когда он ещё выступал за «Боруссию» Дортмунд.

По данным источника, испанский специалист говорил футболисту, что тот сможет выступать в родной Англии, а его будут ценить. Диалог продолжался 3 часа. Также Гвардиола утверждал, что победный цикл «Манчестер Сити» продолжится, а «Реала» — завершается. Хосеп говорил, что АПЛ лучше, чем Ла Лига, в финансовом плане, а некоторые игроки «Реала» перекроют возможности для роста молодого футболиста.

Беллингем поблагодарил Гвардиолу за интерес, но не отказался от перехода в «Реал». Когда испанский тренер понял, что убедить полузащитника не удастся, он пожелал ему удачи.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 03:04
Беллингема нужно было взять в Баварию, они с Мусиалой на пару могли бы стать серьёзной угрозой для любой команды. А так перейти в Реал он значит решил ещё заранее, теперь это очевидно уже, когда сравниваешь его блеклое выступление за Дортмунд и как он рвет когти за Реал. Видимо берег себя для Реала…
lk_48337 1
lk_48337 1 ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:44
Да, смяли. Но это было в прошлом году. Сейчас реал другая команда, как и МС. Смысл моего предыдущего комментария совсем другой.
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Ну что же он сделал правильный выбор
Agamaga...........
Agamaga........... ответ lk_48337 1 (раскрыть)
вчера в 23:06
Откуда инфа вообще? Высосали из пальца сливочного.
Испанец и не обманывал, они смяли Реал последний раз.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:02
Беллингем 100% бы перешёл в МС, если там не было Холанда. Сейчас вся слава достаётся норвежцу.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:23
Беллингхэм ведь знает, какой клуб является лучшим в истории футбола.
Zak11
Zak11
вчера в 21:00
Играть в Реале - это мечта очень многих футболистов, начиная с юных лет и до профессионального уровня. Легендарный клуб, всегда звёздный. Выбор между Сити и Реалом по-моему очевиден должен быть.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:45
Ну пытался переубедить, тоже неплохо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:34
Уважаю Гварда, но только текущая ЛЧ покажет у кого ... толще.)
1734628 24
1734628 24 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:32
ТТХ ну вообще не конкурент Сити, от слова совсем, максимум за 4 место поборются. А так называемый тобой "бегунок" выбрал клуб с великой историей вместо очередной игрушки шейхов, коих в европе все больше и больше
lk_48337 1
lk_48337 1
вчера в 20:12
Очень глупо со стороны испанца говорить типо "что победный цикл «Манчестер Сити» продолжится, а «Реала» — завершается." Из года в год все по разному и победители меняются.
Один раз выиграли лч и все, возвысились до небес. Смешно так🤣
DXTK
DXTK
вчера в 19:50
Нужен прямо Сити очередной английский паспортист, у них и так есть Грилиш, Фоден для этого.
Да и в МС достаточно большая конкуренция, чтобы играть в основе, нужен им был очередной Стерлинг, в Реале наоборот состав позволял английскому бегунку спокойно попасть в основу, конкуренции особо нету,
Да, и в самой лиге у МС большая конкуренция Ливер, Арсенал, Ньюкасл, Ттх, а в Ла Лиге у Реала только Барселона, которая не в самой оптимальной форме.

И Беллингем выбрал достаточно легкий путь к славе, тем более может рассчитывать и на победу в ЛЧ и на ЗМ , так как у Переса связи налажены тут многолетиями.

PS А так Гвардиола как Барселонец, просто не хотел видеть его в Реале и искал игрока для ротации состава.
ABir
ABir
вчера в 19:29
Реал это клуб с мировым именем, а МС пока звезда только лишь европейского масштаба
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:01, ред.
Беллингем: Мало негров у вас, в Реале больше.. Хе..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:42
Где-то тихо поскреблась в коробке и вздохнула черепашка
YNWA
YNWA
вчера в 18:07
Видать слабо убежал раз не убедил!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:02, ред.
Правильно выбрал Белингем. Сити это временно а Реал это навсегда!! Уйдут шейхи и не будет Сити а Реал всегда будет великим клубом!! И не какими деньгами и уговорами шейхи к себе не заманят. Холанд тоже хочет в Реал уйти и его не смогут уговорить продлить контракт.
Elliada
Elliada
вчера в 18:02
Джуд хотел в Реал и он попал в Реал. Мбаппе пусть берет пример, либо пусть не врет, что хочет в Реал.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:01
Наверное, это правильный выбор. И пока в Реале у него всё получается.
А за родную Англию Беллингем в составе сборной поиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59, ред.
Гвардиола так 3 часа убеждал Беллингема перейти в «Манчестер Сити» что тот без сомнений через 2-е минуты после этого разговора перешёл в "Реал"....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52

Не те доводы приводил...)
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:51
*ублажал
протон
протон
вчера в 17:41
Пока что видим, что Джуд принял верное решение. Полузащита Сити и без него очень мощная, а Реалу как раз не хватал десятка.
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