Модрич зимой может покинуть «Реал»

Полузащитник Лука Модрич может уйти из «Реала» зимой.
Ранее игрок продлил контракт с клубом при условии, что он по-прежнему будет исполнителем основного состава. В нынешнем сезоне хорват вышел в стартовом составе «сливочных» лишь 4 раза, это его не устраивает.
Положение дел во многом будет зависеть от игрового времени, которое Модрич получит до ноябрьской паузы на матчи сборных. Клубы из Азии и МЛС следят за хавбеком, но он может остаться в «Реале» даже при малом количестве игрового времени.
Ранее сам футболист дал комментарий по теме.
Хотя в последнее время стало модным завершать с футболом где-нибудь на Аравийском полуострове. Как знать, возможно и Модрич присоединится к своим бывшим друзьям одноклубникам, играющим сейчас в арабских клубах и уже там будет организован его прощальный матч, но пока до конца сезона он игрок Реала. Удачи ему и без травм! Болейте за своих, а не против чужих!
Хотя в последнее время стало модным завершать с футболом где-нибудь на Аравийском полуострове. Как знать, возможно и Модрич присоединится к своим бывшим друзьям одноклубникам, играющим сейчас в арабских клубах и уже там будет организован его прощальный матч, но пока до конца сезона он игрок Реала. Удачи ему и без травм! Болейте за своих, а не против чужих!