Модрич зимой может покинуть «Реал»

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вчера, 12:31

Полузащитник может уйти из «Реала» зимой.

Ранее игрок продлил контракт с клубом при условии, что он по-прежнему будет исполнителем основного состава. В нынешнем сезоне хорват вышел в стартовом составе «сливочных» лишь 4 раза, это его не устраивает.

Положение дел во многом будет зависеть от игрового времени, которое Модрич получит до ноябрьской паузы на матчи сборных. Клубы из Азии и МЛС следят за хавбеком, но он может остаться в «Реале» даже при малом количестве игрового времени.

Ранее сам футболист дал комментарий по теме.