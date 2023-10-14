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Модрич зимой может покинуть «Реал»

вчера, 12:31

Полузащитник Лука Модрич может уйти из «Реала» зимой.

Ранее игрок продлил контракт с клубом при условии, что он по-прежнему будет исполнителем основного состава. В нынешнем сезоне хорват вышел в стартовом составе «сливочных» лишь 4 раза, это его не устраивает.

Положение дел во многом будет зависеть от игрового времени, которое Модрич получит до ноябрьской паузы на матчи сборных. Клубы из Азии и МЛС следят за хавбеком, но он может остаться в «Реале» даже при малом количестве игрового времени.

Ранее сам футболист дал комментарий по теме.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:30
У Роналду украл
протон
протон
вчера в 17:33
Мне нравится, как все верят каким-то слухам непонятно от кого. При этом Модрич сам говорил, что все понимает и при продлении тоже отговаривалось, что он будет играть меньше. А про претензии, что с ним плохо поступают, вообще непонятно о чем все говорят. Рауля и Касильяса вспоминают: Рауль решил уйти сам, чтобы играть, а не сидеть на скамейке, Касильяс тоже. Или нужно было их выпускать просто потому-что они легенды, не понимаю?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:53
Пришло и его время. Пару сезонов может покатать мячик у арабов или в MLS.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:45
Модрич красава и достоин уважения
Ну и чаще играть он точно заслуживает, даже если не в Реале
Agamaga...........
Agamaga........... ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 15:31
Карма. Авейру украл у Рибери)
Рой Макай
Рой Макай ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:21
У Артема Милевского или Николаса Бендтнера судя по всему
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:18
У кого и как украл?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:30
Золотой мяч он украл 2018 году
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:16
Модрич - вор. Он украл ЗМ-18 у Авейру. И это не я сказал..🤭
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:51
Ему можно и к арабам, за деньгами.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:50
Луке тридцать восемь лет, двенадцатый год в Реале, за этот период вместе с клубом завоевал три золота испанской Ла Лиги и ПЯТЬ!!! Кубков Лиги Чемпионов! И целый музей других призов и титулов включая Золотой мяч лучшему футболисту года. Уже одно это, по большому счёту, даёт ему право до конца карьеры быть в составе мадридцев и на пышные проводы.

Хотя в последнее время стало модным завершать с футболом где-нибудь на Аравийском полуострове. Как знать, возможно и Модрич присоединится к своим бывшим друзьям одноклубникам, играющим сейчас в арабских клубах и уже там будет организован его прощальный матч, но пока до конца сезона он игрок Реала. Удачи ему и без травм! Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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