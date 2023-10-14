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Иммобиле высказался об отказе от перехода в чемпионат Саудовской Аравии

вчера, 15:18

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал об отказе от перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом я думал летом, когда поступило несколько предложений, но потом решил отказаться из-за сборной и Лиги чемпионов.

После такого старта сезона у меня возникли сомнения, особенно после критики со стороны некоторых, к счастью, не всех, кто не увидел и не оценил этот жест, а сразу высказал претензии. Это меня обижает, действительно заставляет колебаться. И сейчас я думаю не так, как в июле. В некоторые дни, когда я был в самом низу, я думал, что лучше бы ушел.

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Все комментарии
wp2j9v28xm29
wp2j9v28xm29 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 19:46
К саудитам всегда успеет перейти...
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:37
Всё правильно, уже и так поиграл в этих бестрофейных клубах, пора бы и на пенсию еще заработать, чтобы ни дети, ни внуки не нуждались. Какая разница, играть в бестрофейном Лацио или в Саудовской Аравии,? Это не Барселона, Реал, Сити или Бавария, где можно за ЛЧ бороться
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 15:39
Возможно, зря отказался. Он сейчас очень плох. Может и не вернётся на свой уровень.
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