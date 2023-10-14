Иммобиле высказался об отказе от перехода в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Лацио» рассказал об отказе от перехода в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом я думал летом, когда поступило несколько предложений, но потом решил отказаться из-за сборной и Лиги чемпионов.

После такого старта сезона у меня возникли сомнения, особенно после критики со стороны некоторых, к счастью, не всех, кто не увидел и не оценил этот жест, а сразу высказал претензии. Это меня обижает, действительно заставляет колебаться. И сейчас я думаю не так, как в июле. В некоторые дни, когда я был в самом низу, я думал, что лучше бы ушел.