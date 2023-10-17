Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов отметился дублем в матче отбора к Евро-2024 против сборной Финляндии (2:1).
Таким образом, Зайнутдинов забил 14 голов за национальную команду, став лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. По этому показателю он обогнал Руслана Балтиева (13 голов).
Не верил до конца, но казахи молодцы. Ребята, парни, два матча осталось. В общем раскатали чухонцев.
Не верил до конца, но казахи молодцы. Ребята, парни, два матча осталось. В общем раскатали чухонцев.