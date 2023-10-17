Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

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вчера, 21:32

Полузащитник сборной Казахстана отметился дублем в матче отбора к Евро-2024 против сборной Финляндии (2:1).

Таким образом, Зайнутдинов забил 14 голов за национальную команду, став лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. По этому показателю он обогнал (13 голов).