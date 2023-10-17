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Зайнутдинов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана

вчера, 21:32
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия1 : 2Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов отметился дублем в матче отбора к Евро-2024 против сборной Финляндии (2:1).

Таким образом, Зайнутдинов забил 14 голов за национальную команду, став лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. По этому показателю он обогнал Руслана Балтиева (13 голов).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Уверен, что в оставшихся матчах Бахтиёр будет " рвать и метать", что бы забить и отнюдь не только для того ,что бы улучшить свои показатели, а во благо команды которая будет стараться "впрыгнуть в последний вагон" ЧЕ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Еще улучшит свой результат, время у него еще есть)
протон
протон
вчера в 21:33, ред.
Казахи молодцы, поздравляю с победой, очень рад!)) Есть хороший шанс выйти на Евро. Всё решится в последней игре со Словенией. Главное с Сан-Марино не облажаться. Удачи казахам, выход на Евро будет историческим событием для местного футбола
Не верил до конца, но казахи молодцы. Ребята, парни, два матча осталось. В общем раскатали чухонцев.
Гость
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