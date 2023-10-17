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Лукаку вышел на 9-е место в истории по голам за сборную

вчера, 08:17

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол в матче против команды Швеции в рамках отбора на Евро-2024 (1:1, игру отменили).

Это 79-й мяч бельгийца за национальную команду, он вышел на 9-е место в рейтинге, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия). Лидером списка является португалец Криштиану Роналду (127 голов). В топ-8 вошли:

2. Али Даеи (Иран, 108);

3. Лионель Месси (Аргентина, 104);

4. Сунил Чхетри (Индия, 93);

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);

7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81);

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81).

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Все комментарии
kzpafm44yggw
kzpafm44yggw
вчера в 09:45
А кто на 10м месте??
shlomo
shlomo
вчера в 09:43
Интересный список получился... удивил Индус.
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Ну и зачем нужна такая статистика, если в ней в восьмерке сильнейших 4 из из таких "футбольных" стран, как ОАЭ, Ирана, малайзии и Индии. Кто нибудь об этих игроках слышал? Соперники у них были такие, что наверное мяч только недавно увидели. Как говорится, забивай не хочу.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 09:09
Месси,Пушкаш,Левандовски,Лукаку...у остальных соперниках очень слабые соперники.Во времена Пушкаша не допускали в отборочный турнир таких команд Фарерры,Андорр..Лихтенштейни..у Лукаку есть шанс забить ещё много голов,ему всего 30.У Левы партнёры не такие сильные. Ну и у Месси нет таких соперников как Лихтенштейн,Андорра,Фарерры,Мальта..Кипр...и.т.д.
lotsman
lotsman
вчера в 08:50
До первого места ему далеко, да и не добраться.
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