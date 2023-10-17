Лукаку вышел на 9-е место в истории по голам за сборную

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вчера, 08:17

Нападающий сборной Бельгии забил гол в матче против команды Швеции в рамках отбора на Евро-2024 (1:1, игру отменили).

Это 79-й мяч бельгийца за национальную команду, он вышел на 9-е место в рейтинге, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия). Лидером списка является португалец Криштиану Роналду (127 голов). В топ-8 вошли:

2. Али Даеи (Иран, 108);

3. Лионель Месси (Аргентина, 104);

4. Сунил Чхетри (Индия, 93);

5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);

6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);

7-8. Али Мабхут ( ОАЭ , 81);

7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81).