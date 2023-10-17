Лукаку вышел на 9-е место в истории по голам за сборную

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол в матче против команды Швеции в рамках отбора на Евро-2024 (1:1, игру отменили).
Это 79-й мяч бельгийца за национальную команду, он вышел на 9-е место в рейтинге, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия). Лидером списка является португалец Криштиану Роналду (127 голов). В топ-8 вошли:
2. Али Даеи (Иран, 108);
3. Лионель Месси (Аргентина, 104);
4. Сунил Чхетри (Индия, 93);
5. Мохтар Дохари (Малайзия, 89);
6. Ференц Пушкаш (Венгрия, 84);
7-8. Али Мабхут (ОАЭ, 81);
7-8. Роберт Левандовски (Польша, 81).